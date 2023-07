Su Rai 3 “Judas and the Black Messiah” di Shaka King: la trama del film

In prima serata su Rai 3 per il ciclo “XX secolo” in onda “Judas and the Black Messiah” del regista Shaka King: ecco la trama del film

Per il Ciclo “XX Secolo”, venerdì 14 luglio alle 21.20, in prima visione su Rai 3 sarà proposto “Judas and the Black Messiah” (USA, 2021) di Shaka King.1968, presidente della sezione dell’Illinois del movimento Black Panther è il giovane e carismatico attivista Fred Hampton che combatte per la libertà e il riconoscimento dei diritti dei neri, ispirando un’intera generazione a non arrendersi all’oppressione delle forze di polizia. Hampton viene però anche considerato una minaccia radicale dall’FBI che ingaggia un piccolo criminale, Bill O’Neal, come informatore e lo fa infiltrare nelle Pantere Nere per tenere sotto controllo e arginare le attività del suo leader.

Bill vive in maniera tormentata la sua doppia natura di militante e “talpa”: da un lato aderisce alla visione politica di Hampton, dall’altra contribuisce in maniera decisiva alla sua drammatica fine. Il regista Shaka King, avvalendosi anche di immagini d’archivio, racconta la storia vera del gruppo delle Pantere Nere dell’Illinois e dei tragici eventi che ne seguirono, mettendo in primo piano, senza cadere nello stereotipo, la figura dell’uomo che ha tradito e ha giocato un ruolo chiave nella morte di Fred Hampton. Per la sua interpretazione, Daniel Kaluuya è stato premiato nel 2021 con l’Oscar per il Miglior attore non protagonista. Con LaKeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Martin Sheen.