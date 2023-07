L’oroscopo di oggi, venerdì 14 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 14 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Molti degli incontri che i single faranno in questo periodo fioriranno in grandi amori, diventeranno passioni. Vantaggi in arrivo, ma oggi non strafare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata estremamente importante per il lavoro, non esiterai a cercare qualcosa di nuovo. Alcuni sanno già di essere in bilico tra due offerte. Una soluzione in arrivo può riguardare anche i cuori che sono rimasti lungamente in attesa di passione.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Mesi importanti, di rinascita. Oggi puoi concludere ogni questione irrisolta. Nelle relazioni di lavoro ci vuole sempre prudenza, così in amore, non sempre aiuta a dire la verità!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Le cose vanno bene, potrai anche recuperare un rapporto, forse hai esagerato in una discussione ma c’è anche tempo per chiedere scusa o recuperare, viaggi favoriti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei forte oggi, capace di superare problemi nati nel corso degli ultimi mesi. Il settore pratico è bene influenzato, assieme ad un Acquario potresti fare un grande progetto per il futuro.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Mattinata sotto tono, vedrai che nelle prossime ore arriverà una notizia importante. Non farti prendere dall’ansia e mantieniti sul terreno che ti è più congeniale.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Qualcuno deciderà di abbandonare una strada a favore di un’altra. Il consiglio che devo dare in questo periodo è di fare le cose che t’interessano senza pretendere risposte immediate.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le cose vanno meglio. Tutto ciò che farai avrà il sapore della conquista e in questi giorni il tuo fascino sarà raddoppiato.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non trascinare i rapporti lavorativi che non ti soddisfano più. Nonostante l’atteggiamento molto vivace, apparentemente aggressivo, di base sei un pigro che vorrebbe vivere la vita in maniera tranquilla.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Emozioni per chi si offre all’amore ma resta diffidenza per chi ha chiuso una storia di recente. E’ probabile che tu stia facendo un lavoro che non ti piace o che attorno tu abbia “nemici” da combattere. Stress.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata che porta qualche piccola insoddisfazione o indecisione; novità professionali che potresti avere desiderato o che qualcuno sta per impórti. Se hai una situazione di tensione attenzione perché la tua pazienza potrebbe finire da un momento all’altro!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

E’ probabile che in questi giorni tu debba rivedere un accordo, anche in amore senti un po’ di freddezza o la necessità di mettere in chiaro alcuni sospesi. Stasera sarai più stanco e nervoso, è una giornata in cui devi stare lontano dalle complicazioni inutili.