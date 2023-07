Alberto Dellepiane nominato nuovo presidente dell’ETA

Alberto Dellepiane, Managing Director Italia Rimorchiatori Mediterranei, è stato nominato presidente dell’European Tugowners Association (ETA)

Alberto Dellepiane – Managing Director Italia Rimorchiatori Mediterranei, tra i primi operatori di rimorchio portuale nel mondo con circa 170 mezzi e oltre 1.000 dipendenti operativi in Europa, Asia e Sud America, è stato nominato presidente dell’European Tugowners Association (ETA), l’unica associazione che rappresenta il settore del rimorchio portuale in Europa a cui fanno riferimento 83 aziende attive nel comparto in 25 paesi.

La nomina è avvenuta giovedì 15 giugno in occasione della sessantesima assemblea generale annuale dell’associazione tenutasi ad Alicante a cui hanno partecipato 140 delegati. Il dott. Alberto Dellepiane ricopre oggi l’incarico che in passato era già stato del padre Giovanni Dellepiane, a testimonianza dell’impegno all’interno di una delle più antiche associazioni in Europa nel settore marittimo.

Alberto Dellepiane guiderà l’European Tugowners Association per i prossimi due anni con l’obiettivo di proseguire nel dialogo con tutti gli stakeholders del comparto e gli enti regolatori per sostenere le aziende associate nell’affrontare le sfide in corso e cogliere al meglio le opportunità che i cambiamenti in atto stanno generando. Il nuovo incarico ai vertici dell’associazione europea di categoria rappresenta per il dott. Dellepiane un ulteriore importante riconoscimento dopo la nomina a presidente di Assorimorchiatori, l’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori che riunisce la maggioranza delle società di rimorchio portuale, avvenuta nel maggio 2022.