Su Rai 2 la terza puntata di “Non sono una signora”: le anticipazioni

In prima serata su Rai 2 “Non sono una signora”. Terzo appuntamento con il nuovo programma dedicato all’arte delle Drag Queen condotto da Alba Parietti

Terzo appuntamento, giovedì 13 luglio in prima serata su Rai 2, con “Non sono una signora”, il programma condotto da Alba Parietti che ci porta alla scoperta dell’arte performativa delle Drag Queen.

In ciascuna puntata, cinque celebrità del mondo dello spettacolo, sport e cultura – rese irriconoscibili da un team di esperti in make-up e styling- si mettono in gioco nei panni di splendide Drag Queen e si sfidano in una gara a eliminazione nelle discipline più iconiche del mondo Drag. Ad accompagnarci in questo viaggio anche Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena, il “panel vip” che ha il compito di indovinare l’identità dei personaggi famosi che si celano dietro il travestimento Drag. A giudicare, invece, le performance dei concorrenti, e a stabilire “chi” per ogni sfida deve abbandonare il programma, è una giuria di Drag professioniste composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances; Vanessa Van Cartier, Drag italo-belga vincitrice del prestigioso titolo di “Miss Continental”, star di Make Up Your Mind Olanda ed esperta di lipsync, e Maruska Starr, cantante Drag Queen da oltre dieci anni.

A loro il compito di valutare abbigliamento, performance e attitudine di ciascun concorrente e mostrare al pubblico che una Drag non è semplicemente un uomo con vestiti da donna, ma molto di più…

La Drag vincitrice di ogni puntata viene premiata, ma la sua identità resta misteriosa fino alla spettacolare finale dove Alba Parietti incoronerà la vincitrice della prima edizione di “Non sono una signora”; mentre alle altre non resta che svelarsi e raccontare al pubblico il proprio percorso di trasformazione.

“Non sono una signora” è l’adattamento italiano del format Make Up Your Mind prodotto in collaborazione con Fremantle Italia. Non sono una signora è un programma di Fabio Pastrello e di Ennio Meloni, Annalisa Montaldo e Antonio Vicaretti. Coreografie di Giampiero Gencarelli. Regia di Fabrizio Guttuso. Direzione artistica di Nick Cerioni.