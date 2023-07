Repron Therapeutics svilupperà piattaforma contro le recidive tumorali

Repron Therapeutics raccoglie 2 milioni di euro per sviluppare una piattaforma di silenziamento epigenetico contro le recidive tumorali

Repron Therapeutics, spin-off del’ IRCCS Ospedale San Raffaele (OSR) e del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), con fondatori scientifici Vania Broccoli (responsabile dell’unità di ricerca in Cellule Staminali e Neurogenesi di OSR e dirigente di ricerca dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr) e Alessandro Sessa (ricercatore del laboratorio Cellule Staminali e Neurogenesi di OSR), annuncia il completamento di un seed round di €2,0 milioni guidato da Claris Ventures. Grazie all’investimento verrà accelerato lo sviluppo dell’innovativa piattaforma epigenetica di Repron Therapeutics, che mira a prevenire le recidive in alcuni tipi di tumore mediante il silenziamento di reti di oncogeni.

Alla base di questo innovativo approccio c’è la ricerca condotta dai suoi fondatori scientifici presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele e l’Istituto di Neuroscienze del Cnr, i cui risultati sono stati pubblicati su Science Advances nel 2022. La novità è l’utilizzo di silenziatori epigenetici, una nuova classe di fattori antitumorali che prendono di mira specifiche regioni del DNA per inibire l’attività della cascata oncogenica , e che sono anche oggetto di due brevetti in contitolarità tra l’IRCCS Ospedale San Raffaele e Cnr, di cui Repron Therapeutics ha acquisito la licenza esclusiva.

“Siamo entusiasti di lanciare Repron Therapeutics e di sostenere l’innovazione ideata dai suoi fondatori nel campo dell’oncologia”, hanno dichiarato Pietro Puglisi e Ciro Spedaliere, partner di Claris Ventures. “Il loro approccio ha il potenziale per avere un profondo impatto sulla vita dei pazienti oncologici, riducendo l’insorgenza di recidive in diversi tumori altamente aggressivi”.

La start up lavorerà sulla base dei primi risultati positivi ottenuti con i propri epigenetic silencers in modelli preclinici di Glioblastoma Multiforme (GBM) e prevede di utilizzare il finanziamento iniziale per ottimizzare ed espandere ulteriormente la propria pipeline di composti, ampliando lo spettro delle indicazioni perseguibili.

“Dopo anni di ricerche condotte all’Ospedale San Raffaele di Milano e all’Istituto di Neuroscienze del Cnr siamo entusiasti di vedere i nostri risultati accademici trasformarsi in un vero programma di sviluppo ” hanno dichiarato Vania Broccoli e Alessandro Sessa, co-fondatori scientifici di Repron Therapeutics. “Siamo soddisfatti di lavorare con Claris Ventures per validare e ottimizzare il nostro approccio, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle attuali opzioni di trattamento delle recidive tumorali”.

“Il lancio di Repron Therapeutics è un ulteriore testimonianza dell’attenzione dell’Ospedale San Raffaele al trasferimento tecnologico, il processo di collaborazione con l’industria e con i venture capital che ci permette di tradurre i risultati della ricerca in sviluppo di potenziali terapie” aggiunge Daniela Bellomo, Direttore del Business Development dell’Ospedale San Raffaele.

“Con lo spin-off Repron Therapeutics prosegue l’attività del Cnr e dell’Unità Valorizzazione della Ricerca finalizzata al trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca dell’Ente, mediante azioni volte alla promozione del proprio portfolio brevettuale e al rafforzamento delle relazioni con fondi investimento e venture capital per favorire l’avvio e l’accelerazione di imprese innovative in grado di produrre un rilevante impatto scientifico e sociale” commenta Riccardo Coratella, Responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca del Cnr.

Repron Therapeutics

Repron Therapeutics è una startup biotech che ha come fondatori scientifici Vania Broccoli e Alessandro Sessa, sulla base del loro lavoro di ricerca sostenuto dall’Ospedale San Raffaele e dall’Istituto di Neuroscienze del CNR. L’azienda è focalizzata sullo sviluppo di una piattaforma di silenziatori epigenetici per lo spegnimento di network di oncogeni per la repressione delle recidive tumorali. L’approccio innovativo di Repron ha il potenziale per offrire un nuovo modo di colpire il cancro, intervenendo sulla trascrizione dei geni responsabili della crescita e della recidiva del tumore. Contatti: info@reprontherapeutics.com

Ospedale San Raffaele

L’Ospedale San Raffaele (OSR), parte del Gruppo San Donato, è un policlinico universitario e un istituto di ricerca di rilievo internazionale e di alta specializzazione per diverse importanti patologie, inaugurato nel 1971 e riconosciuto nel 1972 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS). È un Centro di Emergenza ad Alta Specialità (E.A.S.) ed è polo didattico-assistenziale dell’Università Vita-Salute San Raffaele. L’IRCCS Ospedale San Raffaele è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale e offre oltre 60 specialità cliniche. La struttura multidisciplinare, tecnologicamente all’avanguardia, e l’interazione continua tra ricerca scientifica, didattica e attività clinica hanno permesso di ottenere negli anni risultati tali da posizionare l’IRCCS Ospedale San Raffaele in cima alla classifica italiana per produttività scientifica e un punto di riferimento in Europa e nel mondo per lo studio e la cura di molte patologie e per lo sviluppo di terapie innovative.

Informazioni sull’istituto di neuroscienze del Cnr

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) è il più grande ente pubblico di ricerca in Italia e conta più di 8.000 dipendenti, di cui più della metà sono ricercatori e tecnologi. La missione del Cnr è quella di promuovere la conoscenza scientifica e l’innovazione tecnologica per favorire l’internazionalizzazione del sistema di ricerca italiano e stabilire tecnologie e soluzioni per le esigenze nazionali. L’Istituto di Neuroscienze del Cnr promuove lo studio degli aspetti organizzativi e funzionali del sistema nervoso, favorendo interazioni sinergiche tra ricercatori di diverse discipline biomediche. L’Istituto di Neuroscienze del Cnr incoraggia l’applicazione delle conoscenze scientifiche allo sviluppo di approcci terapeutici per il trattamento di condizioni patologiche del sistema nervoso.

Informazioni su Claris Ventures

Claris Ventures è un operatore di venture capital focalizzato sulle biotecnologie con sede a Torino (Italia). Il suo primo fondo in gestione, Claris Biotech I, è stato sostenuto dal Fondo Europeo di Investimento, da CDP Venture Capital e da altri LP istituzionali e privati. Il fondo è stato lanciato per consentire la creazione e il finanziamento di nuove imprese nate dalla ricerca italiana di punta, che perseguono un successo internazionale. L’azienda punta al massimo impatto possibile sui bisogni altamente insoddisfatti dei pazienti, costruendo valore attorno a una scienza forte. La ricerca di Claris Ventures di progetti ad alto potenziale coinvolge tutti i centri di ricerca, le strutture cliniche e le aziende della rete italiana delle scienze della vita, sia che il team fondatore abbia sede in Italia, sia che comprenda scienziati italiani all’estero con forti legami con l’Italia. Contatti: info@clarisventures.com