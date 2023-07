I Little Less Pain debuttano con il singolo “Burn and Drown”

I Little Less Pain, alternative rock band, sono pronti per il debutto ufficiale con il loro primo singolo intitolato “Burn and drown”

I Little Less Pain, alternative rock band, sono pronti per il debutto ufficiale con il loro primo singolo intitolato “Burn and drown”. Provenienti dalla Lombardia, i membri della band hanno creato un sound unico e riconoscibile che spazia dai riff di chitarra ipnotici alle trame ritmiche della batteria, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e memorabile.

La canzone parla di un rapporto in crisi e Lara, la cantante, urla tutto il suo senso di smarrimento e impotenza di fronte alla situazione. La bassista Ale ha creato un riff accattivante che guida la canzone insieme alle chitarre di Frank, mentre la batteria di Fabri crea un tappeto ritmico che valorizza il testo e i suoni.

“Burn and drown” è stato caricato su tutte le piattaforme online ed è seguito dal videoclip. La band è molto entusiasta per questo nuovo progetto e ha dichiarato: “Siamo molto felici di presentare ‘Burn and drown’, il nostro primo singolo. Vogliamo mostrare il nostro stile diverso dal solito, creando un ponte tra le sonorità alternative e rock”.

Lara ha anche aggiunto: “La canzone è stata ispirata da una situazione personale difficile che ho vissuto. Ho scritto il testo come una sorta di sfogo e spero che possa aiutare le persone che stanno attraversando lo stesso tipo di esperienza. Siamo molto orgogliosi del risultato e non vediamo l’ora di condividerlo con il mondo”.

I Little Less Pain stanno lavorando duramente in studio per portare più musica nuova nei mesi a venire. Quindi, tenete d’occhio i loro social per rimanere aggiornati sui prossimi progetti.

