Daytona KK in radio e in digitale con “Papavero”

Si intitola “Papavero” il nuovo singolo di Daytona KK ed è disponibile in digitale per Virality con distribuzione ADA

“Papavero” (https://ada.lnk.to/papavero) è il nuovo singolo di Daytona KK ed esce in digitale per Virality con distribuzione ADA. “Papavero” è un pezzo di street rap, con un testo esplicito e delle atmosfere sonore cariche di tensione. La produzione musicale è di Beak on the night, artista della provincia di Caserta come Daytona KK: il primo è di Aversa e il secondo di Casal Di Principe, due piccoli centri che distano pochi chilometri l’uno dall’altro. Per questa vicinanza e perché Beak on the night è cresciuto in un ambiente dove è entrato in contatto con la musica fin da bambino (è figlio di un dj), il rapper, sin dai suoi esordi, ha deciso di affidare all’amico la direzione artistica della sua musica.

Daytona KK è nato nel 1994 a Casal di Principe, ha vissuto nel piccolo comune campano fino ai 14 anni e successivamente, nel periodo della formazione, ha viaggiato molto soggiornando a lungo anche all’estero. Attualmente fa base a Milano ma spesso si sposta per soggiornare in altre città. Dal 2023 fa parte del roster di Virality, etichetta indipendente diretta da Alessandro The Pimp, e recentemente ha collaborato con Dani Faiv duettando con lui in “Caso chiuso”, brano contenuto in “Teoria del contrario mixtape vol. 2”.