Su Rai 2 serata con “CSI: Vegas”: la trama degli ultimi due episodi

In prima serata su Rai 2 gli episodi 20 e 21 della seconda stagione di “CSI: Vegas”: ecco la trama di “Sangue e pistacchio” e “Le ultime parole”

Martedì 11 luglio, alle 21.20, su Rai 2 in onda due episodi in prima visione assoluta per l’ultimo appuntamento con la seconda stagione di “CSI: Vegas”. La squadra che analizza le scene del crimine di Las Vegas è alle prese con due casi difficili ed emotivamente forti. Nell’episodio intitolato “Sangue e pistacchio”, gli investigatori si devono occupare dell’omicidio di Ned Kirby, il meteorologo di un emittente locale. Il corpo dell’uomo viene ritrovato all’interno di una fabbrica ricoperto di gusci di pistacchio. Le prime indagini convergono sul suo ambiente di lavoro, particolarmente competitivo, e sulle aspirazioni giornalistiche “da scoop” della vittima.

In “Le ultime parole”, Jeanette, la madre di Folsom, viene uccisa perché coinvolta in un traffico di droga. Josh è escluso dalle indagini ma non per questo si ferma. Paga la cauzione a Trey e insieme rapiscono un uomo, Kahn, che suppongono possa sapere qualcosa dell’omicidio di Jeanette. Intanto in laboratorio proseguono in una corsa contro il tempo le analisi sugli oggetti rinvenuti sulla scena del crimine ma Beau, senza Josh, fatica a trovare il bandolo della matassa…

Nel cast Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon, Ariana Guerra e Marg Helgenberger.