L’oroscopo di oggi, martedì 11 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 11 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ caduto un velo, hai scoperto una verità nascosta. Accetta un invito ma oggi non sei molto convinto di un amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Usa la diplomazia invece dell’aggressività, certamente otterrai risultati e quindi non bisogna tirarsi indietro dinanzi alle nuove possibilità. Lotte per conquistare un nuovo ruolo nel lavoro e in amore.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Evita discussioni familiari, rifletti bene su come spendere denaro, ultimamente sono usciti troppi soldi. Quando non ti senti in perfetta forma o vuoi rallegrarti vai a fare shopping, ma senza esagerare!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Una persona ti offre qualcosa di importante. Giornata utile per l’amore, non fare che la diffidenza prevalga sull’istinto!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Amore interessante con la possibilità di vivere anche una nuova relazione. Periodo ideale per chiedere qualcosa in più oppure se lavori in proprio per organizzarti al meglio in vista del futuro, non fermarti ora.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Stai pensando di chiudere con un gruppo di lavoro, con un tipo di mansione. Mantieni la calma se torna una persona del passato. Con Acquario e Gemelli ci vuole doppia prudenza. Incontri piacevoli possibili.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Periodo da sfruttare al meglio, anche se impegnativo. Stai scaricando molte responsabilità. A questo proposito ricordo che avrai una marcia in più…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Rinuncia ad un progetto che si è dimostrato inutile o troppo costoso, chi ha cambiato casa da poco deve cercare di risparmiare. In amore c’è chi non ricambia!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il tuo cuore è molto disponibile ai nuovi sentimenti. Se hai dovuto superare una prova o un esame ora il più è fatto.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata favorevole per il lavoro; se devi firmare un accordo o un contratto non ci sono ostacoli, ma potrebbero cambiare le regole del gioco. Sei innamorato.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata interessante per l’amore. Opportunità per chi cerca lavoro.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Le prospettive che si presentano ti aiuteranno a mettere ordine nella vita amorosa. Affronta tutti gli impegni con serenità, ma ricorda che sei pronto ad un grande cambiamento.