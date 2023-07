“Istantanea nell’ombra” è il nuovo libro di Danilo Alberto

“Istantanea nell’ombra” di Danilo Alberto è un thriller che lascia col fiato in sospeso fino all’ultima pagina

Danilo Alberto e il suo editore Ennio Pedrini presentano “ISTANTANEA NELL’OMBRA”: avvincente romanzo giallo che si svolge tra il Canavese e la città della Mole. Il thriller potrà contare sulla descrizione narrativa del docente Ermanno Mino, dall’editore Ennio Pedrini e dallo stesso scrittore. Da ricordare inoltre che Danilo Alberto è risultato vincitore dello scorso Premio Images, concorso nazionale letterario delle Edizioni Pedrini. Premia un racconto di cui la trama deve svolgersi tra Piemonte e Valle d’Aosta. L’incontro letterario è organizzato dall’ l’Università Popolare Biellese.

Danilo Alberto collabora dal 2022 con la “Fondazione Enrico Eandi” in qualità di autore per la “Rivista Savej” e ha maturato nel tempo, una grande passione per la storia e la tradizione piemontese, inoltre è tra i promotori delle associazioni culturali “Mattiaca” e “Via Romea canavesana ONLUS”, di cui è attualmente Presidente. Nel libro “Istantanea nell’Ombra”, Torino e il Canavese sono i luoghi di un giallo modellato da un linguaggio descrittivo avvincente celato in una “istantanea nell’ombra”, che si struttura su fatti e notizie storiche reali, che fino dalle prime pagine diventa avvincente, sino alla soluzione dell’enigma.

Il ritmo della storia che si condivide con il lettore, crea pagina dopo pagina una suspence inserita nel thriller, che nascondendo il personaggio chiave e lo coinvolge, creando quel senso d’attesa che si rivela nel racconto disseminato di elementi velati, incalzandolo, come se qualcosa di negativo stesse per accadere di lì a poco. La villa maledetta, i valdesi, l’occitano, mappe e passaggi nascosti, l’antica dimora utilizzata dai tedeschi contro i partigiani, offrono una potente narrazione.

L’autore non toglie nulla al mistero inserendolo nel luogo e nei luoghi che sono reali, nel contesto di una ricerca delle cause, e della rimozione dei falsi indizi, in una trama che si sviluppa in un labirinto di tensioni, tra personaggi che guidano la narrazione con improvvisi picchi o cadute nel livello della tensione e del confronto tra un gruppo di amici, che solo in apparenza a volte, appaiono distanti dalla vicenda. L’intreccio, tende ad essere in continuo movimento, con toni cupi o minacciosi, si avverte spesso l’ansia e la paura del protagonista, un cittadino normale non abituato al pericolo, che deve comunque scoprire a qualsiasi costo la verità nascosta nelle pieghe del tempo qualunque essa sia.

“Istantanea nell’ombra”, un seducente tessuto espressivo collegato al presente da un’epoca passata e realmente esistita, un thriller che lascia col fiato in sospeso fino all’ultima pagina.