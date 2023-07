In radio e in digitale “Gocce”, il nuovo brano di Subaru

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Gocce”, il nuovo singolo di Subaru

“Gocce”, primo singolo di affermazione di Subaru, è un brano autobiografico che affronta l’esperienza dell’artista con gli psicofarmaci. Sulla produzione firmata Neura Prd, il rapper classe 2000 riesce a mettersi a nudo in uno storytelling autentico, nato in una notte mentre contava effettivamente le gocce di un farmaco. “Gocce” è a tutti gli effetti uno spaccato di vita condensato in tre minuti che racchiude esperienze passate e problematiche personali.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Di solito i miei testi mi aiutano a capire me stesso, questa volta mi sembra di avere un’opportunità di farmi capire dagli altri”.

Il videoclip di “Gocce”, diretto da Cosimo Sterlacci, è avvolto in un’atmosfera dark che rispecchia il contenuto del brano. Il protagonista, solo nel suo appartamento con i suoi demoni e i problemi che lo circondano, cerca negli psicofarmaci un’ancora di salvezza che però non arriva. Nonostante i problemi peggiorino, prende l’ispirazione per affrontarli e riuscire alla fine a liberarsi.

Biografia

Subaru, al secolo Lorenzo Scillitani, è un rapper classe 2000 nato e cresciuto a San Giovanni Rotondo (Foggia). La passione per la musica è nata abbastanza tardi, dopo aver ascoltato un po’ di generi diversi; nel 2016 in Inghilterra scopre il rap e ne ne rimane folgorato, per una questione di suono in primis, ma soprattutto per l’importanza data alla parola. Ciò che invece nasce prima della passione per la musica è l’interesse per la letteratura e la scrittura, che lo accompagna da quando era bambino. Ha sempre scritto, e in particolare per anni si è dedicato alla poesia. Quando è subentrata la passione per l’hip hop ha deciso di provare a trasporre i testi in canzoni, finché nel 2022 è uscito con il mio primo singolo “Re:ZERO Freestyle”. Cresciuto artisticamente nell’underground hip-hop torinese, attualmente ha quattro singoli all’attivo e conta di continuare per questa strada.