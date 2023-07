Gintsugi pubblica il nuovo singolo “Mon coeur”

Gintsugi è un polistrumentista italo-francese che arriva sulla scena musicale con “Mon Coeur”, fuori per SONO music e Beautiful Losers Records

Mon Coeur è il primo singolo del prossimo album di Gintsugi, di cui l’uscita è prevista in ottobre. Gintsugi è un polistrumentista italo-francese la cui musica art-pop avvolge le zone d’ombra con la luce, per esporre la bellezza delle nostre imperfezioni.

Mon Coeur è un brano per voce modificata, pianoforte e orchestra, che suona come la colonna sonora di un film gotico. “Ho immaginato Mon Coeur come un racconto medievale fantascientifico” racconta Gintsugi “in cui due personaggi maschili non possono amarsi pubblicamente ed uno dei due decide di trasformarsi nell’altro, per continuare a stargli vicino. La canzone è composta attorno alla melodia ipnotica del pianoforte, su cui si intrecciano gli archi e la voce. Ho pensato a questa canzone come ad una musica per un film, in cui i suoni elettronici manifestano presenze reali. La trasformazione è un principio e un’osservazione del fatto che non siamo isole autonome, ma esseri fisiologicamente molto permeabili a ciò che ci circonda, facilmente contaminati da ciò che amiamo.”

L’EP di debutto omonimo di Gintsugi è stato prodotto da Victor Van Vugt (Nick Cave, Beth Orton) e per la canzone “Outside” si avvalse della collaborazione di Yoad Nevo (Sia, AIR). Il suo prossimo album è una collaborazione con SONO Music e Beautiful Losers Records.