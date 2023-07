“Texas Ravioli” è il singolo di debutto di Nebbia

Fuori in radio e in digitale, in distribuzione Artist First, “Texas Ravioli“, il singolo di debutto di Nebbia, moniker del cantautore Matteo Bonavitacola

Esce in distribuzione Artist First “Texas Ravioli“, il singolo di debutto di Nebbia, moniker del cantautore Matteo Bonavitacola. Il primo pezzo di Nebbia è un mix quotidiano di synth, cultura pop e storie personali, fatto per persone sempre alla ricerca dell’altrove rispetto a dove si è. Quello di “Texas Ravioli” è solo il primo capitolo di un disco in uscita a fine anno, un brano dedicato a chi ama ballare su note tristi, è cresciuto con i film degli anni Ottanta interrotti dalla pubblicità, cibo cinese e locali in provincia.

Sei in un giapponese all you can eat, aspetti una persona che non arriva. Intanto ti guardi intorno e capisci che quello non è proprio il tuo posto. Tra gente che si crede Cracco o Vincent Cassel, l’unica cosa che puoi fare è essere diverso.

