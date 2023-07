Su Rai 2 torna “CSI: Vegas” con tre nuovi casi: ecco la trama

In prima serata su Rai 2 torna “CSI: Vegas”: ecco la trama dei tre nuovi casi che vedranno protagonisti gli investigatori forensi

A Las Vegas la squadra di investigatori forensi guidata da Maxine Roby è alle prese con nuovi casi in prima serata lunedì 10 luglio con “CSI: Vegas” in onda alle 21.20 su Rai 2. Nell’episodio intitolato “La promessa”, a distanza di più di quarant’anni in un barile sul fondo di un lago vengono ritrovati i resti di una bambina uccisa da un colpo di proiettile. Max prende così a cuore il caso da diventarne ossessionata.

Nell’episodio “Dietro la maschera”, al centro delle indagini è un attentato avvenuto in un casinò in via di costruzione, in cui la vittima è un ricco imprenditore del gioco d’azzardo. Nel terzo episodio della serata, “Memorie perse”, una vecchia conoscenza del CSI, torna a occupare il lavoro d’indagine della squadra. La zia di Gene è stata torturata e uccisa e lui appare il primo sospettato. Il suo alibi vacilla, ma alcuni “singolari” invitati alla festa che aveva dato hanno sicuramente qualcosa da nascondere. Con Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon, Ariana Guerra e Marg Helgenberger.