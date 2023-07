Antonio Straface in radio con “Hasta il cielo”

Si chiama Antonio Straface ed il suo brano “Hasta Il Cielo” racchiude tutta la passione e l’energia che solo un talentuoso autore come lui ha da offrire

Si chiama Antonio Straface ed il suo brano “Hasta Il Cielo” racchiude tutta la passione e l’energia che solo un talentuoso autore come lui ha da offrire. Dopo “Senza Pensieri”, video con il quale l’artista ha fatto parlare di sé per l’intera estate, ecco al grande pubblico la sua ultima opera – pubblicata su tutti i digital store – e basta un verso per entrare subito nello spirito della canzone: «E ti respirerò, finché respiro ho». Antonio Straface

Ascoltando il brano emerge subito una situazione dove Antonio narra una storia d’amore incompleta tra due anime gemelle, che si rincorrono vita dopo vita, con la consapevolezza che a volte non è tutto così parallelo. Il loro amore eterno però va oltre le nuvole, ed è lassù in cielo che promettono di riprovarci ancora una volta nella prossima esistenza.

La voce di Antonio performa un magico testo scritto a quattro mani assieme al già noto Luca Sala. Ed il tutto è interamente prodotto dall’etichetta discografica EBIM Records e prodotto da Ast-Management.

Presentato per la prima volta a New York, la canzone già finalista della XIV ed. del “NYCanta- Festival della canzone italiana a New York” è stata visibile su Rai Italia.

Accompagnato da sonorità decise ma armoniose, curate e movimentate, nonché da ritmiche coinvolgenti ed accattivanti, questo cantautore partorisce un nuovo singolo che vale la pena di ascoltare, e che non ha nulla da invidiare a quelli mainstream del panorama underground. Il sound fresco e le liriche energiche, che creano il giusto contrasto con un testo ricco di sentimento, fanno di questo brano un perfetto jolly radiofonico che potrebbe essere tranquillamente collocato tra le nuove uscite del mercato italiano. Insomma, un’ottima scelta per gli ascoltatori di playlist invernali 2022 in attesa delle sorprese musicali che il duo sta preparando!

