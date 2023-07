I Milanosport online con la canzone “Something is not right”

“Something Is Not Right” è il titolo della nuova canzone dei Milanosport: il brano è in radio e online sulle piattaforme digitali

I MILANOSPORT sono: Chitarre Fender, 10 amplificatori, synth al centro e lavoro di squadra. La band nasce verso la fine del 2019 quando Federico torna a Milano dopo cinque anni di vita in Olanda e si imbatte in Paolo. Torna con decine di demo fresche e testi che parlano delle sue esperienze e dello stile di vita olandese. Propone a Paolo di formare un gruppo tra il post punk e il surf rock. In seguito, altre tre persone si uniranno alla band: Riccardo, tornato a Milano dopo due anni di suoni elettronici in Svezia, Pietro, che aggiunge linee pop ai sintetizzatori, e Matteo, un impeccabile batterista rock.

Ogni membro porta con sé un passato musicale completamente diverso: il punk si mescola al surf rock, al synth-pop, all’elettronica sovietica, allo shoegaze e al folk irlandese. Nel 2020 iniziano a esercitarsi in un garage dietro il Bar Picchio di Milano, a 20 metri di profondità, lo stesso luogo che ha visto nascere altri gruppi indie italiani come Tropea, Nava, Giallorenzo, Nobody Cried for Dinosaurs e Visconti.

Mentre stanno ancora lavorando al loro LP di debutto, pubblicano il nuovo singolo intitolato “Something Is Not Right”.

Parlando della canzone, hanno spiegato:“Something is not right è un pezzo con i nervi a fior di pelle; l’incidere frenetico di basso e batteria si interseca con le sferzate graffianti delle chitarre, creando un tappeto sonoro vagamente garage sul quale torreggia un synth da rave in un magazzino abbandonato. C’è qualcosa che non va quando da fuori tutto sembra dirci di mantenere una linea dritta, all’interno di binari prestabiliti, ed è questo che la voce sguaiata vuole comunicarci guidando il tutto e sputando parole nel microfono a ritmo serrato, creando un’ulteriore commistione di sottoboschi musicali, emozioni contrastanti e movimenti intestinali.”