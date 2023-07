ClearboxAI vince la Women & Sustainability Fintech Competition

ClearboxAI, la startup italiana contro la disparità di genere nell’AI, vince la Women & Sustainability Fintech Competition

Si chiama ClearboxAI, è una startup nata a Torino e ha una missione: abolire i bias relativi a genere, etnia e stato sociale che, purtroppo, ancora influenzano gli algoritmi di Intelligenza Artificiale.

Grazie a questa mission e alla rapida ascesa vissuta dal 2019, anno in cui è stata fondata dall’imprenditrice di talento Shalini Kurapati, la startup si è aggiudicata il primo premio della seconda edizione della Women & Sustainability Fintech Competition. Questa è infatti un’iniziativa promossa da Mastercard e da IAG, uno dei protagonisti del venture capital italiano che da sempre connette i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, offrendo alle startup gli strumenti necessari per una rapida crescita e alle grandi aziende partner la possibilità di entrare in contatto con realtà disruptive, grazie all’ampia varietà di realtà innovative che compongono il network di IAG.

ClearboxAI supporta le aziende nei loro progetti di AI attraverso la generazione di dati sintetici di alta qualità che permettono di abolire quei bias di genere, etnia e stato sociale che spesso caratterizzano gli algoritmi dell’IA. Un fenomeno, quest’ultimo, che recentemente ha riguardato le Big Tech a livello mondiale ma anche la ricerca in ambito medico. A titolo di esempio possiamo citare casi in cui tramite l’analisi dei dati processati si garantiscono agevolazioni e accesso a crediti più redditizi agli uomini, rispetto alle donne. O ancora, casi in cui gli algoritmi tendevano a scartare i curricula di candidate donne nelle selezioni del personale.

In questo contesto e con la volontà di rendere gli algoritmi più affidabili e inclusivi è nata dunque ClearboxAI. La Co-founder e CEO Shalini Kurapati commenta questo nuovo traguardo con soddisfazione:

“Non c’è mai stato un momento più importante per considerare l’uso etico per sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale in modo responsabile. Con il promettente potere dei dati sintetici ci sforziamo di costruire sistemi di IA equi e robusti nel settore finanziario per un progresso che sia inclusivo, rispettoso delle leggi e democratico”.

Mastercard metterà a disposizione della start up vincitrice del progetto la preziosa opportunità di accedere e beneficiare delle competenze dei C-level della multinazionale in incontri dedicati in cui si alterneranno momenti di mentoring a discussioni su collaborazioni e potenziali sinergie di business.

La Women & Sustainability Fintech Competition è una competizione per startup ideata per individuare e premiare le realtà più promettenti in ambito fintech, connotate da team imprenditoriali a prevalenza femminile e da una grande attenzione alle tematiche ESG, con un forte focus sulle aree tecnologiche in più rapida crescita come blockchain, AI, metaverso e cybersecurity.