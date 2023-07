Su Rai 4 “70 Binladens – Le iene di Bilbao”: ecco la trama del film

Su Rai 4 “70′ Binladens – Le iene di Bilbao”, per una prima serata col mistero. Ecco la trama del film diretto dal regista de La Casa di Carta

Diretto da Koldo Serra, uno dei registi della serie cult “La casa di carta”, “70 Binladens – Le iene di Bilbao”, in onda sabato 8 luglio alle 21.20 su Rai 4, racconta la storia di Raquel che, nell’urgenza di raccogliere 35 mila euro, si rivolge alla sua banca proprio nel momento in cui, nella filiale dove si trova, fanno irruzione due rapinatori che prendono in ostaggio impiegati e clienti. Arriva la polizia e inizia la negoziazione, ma il tempo che Raquel ha per procurarsi i soldi sta per scadere.

Prodotto da Álex de la Iglesia, apprezzatissimo regista di “La ballata dell’odio e dell’amore” e “Le streghe son tornate”, “70 Binladens” è interpretato da Emma Suárez, iconica attrice spagnola vista in “Julieta” di Pedro Almodóvar. Il film è stato presentato in diversi festival di prestigio, come Sitges e Fantaspoa, e premiato dal pubblico all’ultima edizione del Festival del Cinema Spagnolo.