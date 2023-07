Psoriasi: roflumilast orale per 24 settimane efficace e sicuro

Negli adulti affetti da psoriasi, il trattamento con roflumilast orale alla dose di giornaliera di 500 μg per 24 settimane si è dimostrato efficace e sicuro nel controllare la malattia

Nei pazienti adulti affetti da psoriasi, il trattamento con roflumilast orale alla dose di giornaliera di 500 μg per 24 settimane si è dimostrato efficace e sicuro nel controllare la malattia, secondo quanto riportato da uno studio danese indipendente pubblicato su Lancet.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo. Secondo l’International Psoriasis Council, i pazienti con una superficie corporea interessata superiore al 10%, con coinvolgimento di aree corporee speciali o il fallimento della terapia topica sono considerati candidati al trattamento sistemico.

La psoriasi è associata a un aumentato rischio di mortalità e a numerose comorbilità, tra cui la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l’obesità, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari, quindi le prescrizioni di trattamenti a lungo termine devono considerare non solo l’efficacia nel migliorare le lesioni cutanee, ma anche fattori come la compatibilità con malattie concomitanti, la sicurezza, la via di somministrazione e l’impegno finanziario. «È importante sottolineare che, nonostante l’avvento dei biosimilari negli ultimi anni, l’accessibilità delle terapie per la psoriasi rimane un problema per molti pazienti e sistemi sanitari» hanno scritto i ricercatori guidati da Mette Gyldenløve, del dipartimento di dermatologia e allergia presso lo Herlev and Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Danimarca.

Roflumilast è un inibitore mirato della fosfodiesterasi (PDE)-4, la principale idrolasi dell’adenosina monofosfato ciclico (cAMP) nelle cellule immunitarie. Con il blocco dell’attività di questo enzima, le concentrazioni intracellulari di cAMP aumentano e comportano in ultima istanza una riduzione dell’infiammazione.

Roflumilast orale è stato approvato per il trattamento della BPCO grave più di un decennio fa, e oggi negli Usa sono disponibili le versioni generiche. Una formulazione topica è stata recentemente approvata dalla Fda per il trattamento della psoriasi a placche, ma l’effetto del trattamento sistemico con roflumilast nei pazienti con psoriasi non è stato valutato, hanno premesso gli autori.

Uno studio indipendente danese

Lo studio indipendente PSORRO (Psoriasis Treatment with Oral Roflumilast), multicentrico, randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo, ha coinvolto 46 pazienti con almeno 18 anni di età randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere la monoterapia con roflumilast orale alla dose di 500 μg una volta al giorno o placebo.

Alla settimana 12, i pazienti trattati con placebo sono passati a roflumilast in aperto fino alla settimana 24. L’endpoint primario era una riduzione del 75% o superiore rispetto al basale nello Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75) alla settimana 12.

Roflumilast efficace e sicuro nel corso di 24 settimane

Alla settimana 12 un numero significativamente maggiore di pazienti nel braccio attivo ha raggiunto l’endpoint primario, ovvero una risposta PASI 75 (35%), rispetto al placebo (0%) (p=0,014). Il 74% dei soggetti nel gruppo roflumilast ha ottenuto una riduzione assoluta di almeno 1 punto rispetto al basale nello static physician global assessment (sPGA) rispetto al 17% nel gruppo placebo (p=0,00011). La variazione mediana rispetto al basale nell’area cutanea coinvolta dalla psoriasi (BSA) per i pazienti trattati con roflumilast e placebo è stata rispettivamente del -81,8% e del 6,2% (p=0,024).

Alla settimana 24 sono state osservate risposte di efficacia comparabili, indipendentemente dalla randomizzazione al basale, con il 65%, 44%, 22% e 9% dei pazienti trattati con roflumilast dalla settimana zero che hanno ottenuto rispettivamente risposte PASI 50/75/90/100 (endpoint secondari chiave).

Gli eventi avversi più frequenti in entrambi i gruppi di trattamento sono stati sintomi gastrointestinali transitori, perdita di peso, cefalea e insonnia. Un totale di tre pazienti (2 con roflumilast e 1 con placebo) ha interrotto la terapia a causa di eventi avversi.

«Roflumilast orale si è rivelato efficace e sicuro nel trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave per 24 settimane. Data la disponibilità di versioni generiche, questo farmaco può rappresentare un’alternativa economica e conveniente ai trattamenti sistemica consolidati per la psoriasi» hanno concluso gli autori.

Referenze

Gyldenløve M et al, Efficacy and safety of oral roflumilast for moderate-to-severe psoriasis—a randomized controlled trial (PSORRO). The lancet 2023.

Leggi