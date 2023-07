Previsioni meteo 8 e 9 luglio 2023: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, sabato 8, e domenica 9 luglio 2023: arriva una nuova ondata di caldo africano con il picco entro la metà della prossima settimana

Condizioni meteo all’insegna del caldo africano sull’Italia a causa della rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice sub-sahariana che ci terrà compagnia per alcuni giorni. Già nel weekend avremo i primi picchi di 36-38°C al Centrosud se non superiori su Sicilia e Sardegna, mentre nella prossima settimana picchi di 38-40°C si potranno registrare sulle zone interne del Centrosud, con punte localmente superiori al Sud e sulle Isole. Qualche grado in meno invece sulle coste grazie alle brezze marine, nonché al Nord dove comunque si potranno superare punte di 35°C. Da metà della prossima settimana è attesa una tregua al Nord e parte del Centro, mentre al Sud si continuerà a boccheggiare.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, e domani, sabato 8 e domenica 9 luglio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo in prevalenza stabile, con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in formazione sui settori alpini, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge sui rilievi dell’alto Adige.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità medio alta in transito. Al pomeriggio isolati fenomeni in sviluppo in Appennino, per lo più soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

In Toscana sabato al mattino nuvolosità in transito su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile al pomeriggio con maggiori spazi di sereno in arrivo. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Domenica tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Poche variazioni nel pomeriggio con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con velature in transito ovunque, soleggiato sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

In Calabria sabato al mattino nuvolosità in transito su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile al pomeriggio con maggiori spazi di sereno in arrivo. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Domenica tempo asciutto al mattino su tutti i settori con cieli sereni ovunque. Poche variazioni nel pomeriggio con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque.

Temperature minime e massime in rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .