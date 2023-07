Il libro “Angeli e Demoni” di Giuseppina De Lorenzo è un successo

Buon successo di critica e pubblico “Angeli e demoni. Psicologia inversa nelle piccole menti di Bibbiano” (Pav Edizioni) di Giuseppina De Lorenzo

Sta riscontrando un buon successo di critica e pubblico “Angeli e demoni. Psicologia inversa nelle piccole menti di Bibbiano” (Pav Edizioni) di Giuseppina De Lorenzo.

Il libro (disponibile nelle librerie fisiche e digitali) è il naturale seguito di “Parlateci di Bibbiano” e continua il racconto sulle vicende degli affidi illeciti e dell’approccio nei confronti dei bambini strappati alle famiglie. Si parla di “Inchiesta Angeli e demoni”: angeli perché coinvolge le figure che dovrebbero tutelare i ragazzi, demoni poiché l’interesse primario fu solo e soltanto economico. Nata come tesi universitaria, affronta i seguenti temi: psicologia infantile, come crescere bambini felici con consapevolezza, psicoterapia del trauma ed elaborazione dei ricordi e del rischio di indurre i falsi ricordi, la psicologia e le figure che ruotarono intorno ai casi di Bibbiano.

«Il libro fu la mia tesi della mia seconda laurea in scienze olistiche con 110/110. Si raccontano storie di vita vera, di abusi, del non rispetto della carta di Noto e molto altro» – spiega l’autrice – «Adoro scrivere e, dopo aver iniziato a pubblicare libri scientifici (sono una Dottoressa in scienze dell’alimentazione e nutrizione umana), mi sono voluta cimentare in ulteriori esperimenti letterari e mi sono appassionata ai temi sociali».

CHI È GIUSEPPINA DE LORENZO

Nata a Crotone il 31 maggio 1990, è cresciuta in un piccolo paesino della Calabria e attualmente vive in Lombardia.

Si occupa di studi scientifici e dopo i primi due libri. “Nutri bene il tuo corpo oggi per non curare la tua malattia in futuro” e “La dieta mediterranea”, in vista della sua nuova laurea in scienze olistiche decide di scrivere un’opera del tutto inedita di cui nessuno aveva mai osato parlare dal titolo “Parlateci di Bibbiano, lo scandalo degli affidi”. A quest’opera segue, sempre sullo stesso argomento, “Angeli e demoni. Psicologia inversa nelle piccole menti di Bibbiano”.

Appassionata dei suoi studi e delle sue ricerche, ha realizzato tutto in piena autonomia, credendo nei suoi progetti. Ad oggi, tra testi scientifici e sociali, ha pubblicato 16 libri.

Link Amazon: https://www.amazon.it/demoni-Psicologia-inversa-piccole-Bibbiano-ebook/dp/B09QXM2KCD/ref=sr_1_8?qid=1680882560&refinements=p_27%3AGiuseppina+De+Lorenzo&s=books&sr=1-8