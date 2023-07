Previsioni meteo 7 luglio 2023: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 luglio 2023: ancora possibilità di piovaschi al Nord, clima asciutto e caldo in aumento al Centro-Sud

Condizioni meteo tipicamente estive su buona parte dell’Italia in questo secondo fine settimana di luglio grazie a un promontorio anticiclonico in rimonta sulle nostre regioni. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile e soleggiato al Centro e al Sud con temperature in aumento. Ancora possibilità di rovesci di stampo pomeridiano al Nord. Nei prossimi giorni una circolazione depressionaria si isolerà ad ovest delle Isole Britanniche incentivando la risalita di aria calda africana verso Mediterraneo ed Europa. La nuova ondata di caldo porterà dunque a un deciso aumento temperature che si porteranno al di sopra delle medie del periodo. Il picco è atteso a metà della prossima settimana, poi al Nord e al Centro i valori termici torneranno a calare.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 luglio 2023.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità sui rilievi, con fenomeni anche a carattere temporalesco sulle Alpi occidentali, soleggiato su Liguria e Pianura Padana. In serata residue piogge ancora sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo in Appennino con isolati acquazzoni associati, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Qualche addensamento in più nel pomeriggio specie sulle zone interne ma sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo stabili al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati salvo innocui addensamenti in formazione in Appennino e nuvolosità in transito sulla Sardegna. In serata ancora stabilità diffusa, con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità irregolare in transito sulla Sardegna.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale aumento su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .