Marian Richero online con il brano “La vita con te”

In rotazione radiofonica e disponibile online sulle piattaforme digitali “La vita con te”, il nuovo singolo di Marian Richero

Fuori il nuovo singolo di Marian Richero dal titolo “La vita con te”. Nato a Pesthera in Bulgaria il 17 maggio 1987. Ha trascorso i primi anni dell’infanzia a Sofia in un orfanotrofio. Dal novembre 1994 agli inizi anni 2000 Marian Richero ha vissuto a Balestrino un piccolo comune della riviera ligure in provincia di Savona ma sono anni che che vive e lavora a Milano. Nell’estate 1999 Marian Richero partecipa anche come comparsa nel film “Terrarossa” diretto da Giorgio Molteni uscito nel 2001. Dal 2002 ad oggi collabora per Festival di Sanremo. La passione per la musica è nata ascoltando Max Pezzali che Marian Richero ha avuto l’onore di incontrarlo per la prima volta il 4 giugno 2013 a Milano per promuovere l’album “Max 20”, l’anno successivo Marian incontra anche Belén Rodriguez per promuovere il suo book fotografico “Bella Belén” un libro fotografico che racconta l’immagine pubblica di Belen, ma anche il suo ritratto più intimo e privato. Un racconto per immagini che, attraverso gli scatti di importanti fotografi, ripercorre la storia di Belen dagli esordi come modella a star dopo l’edizione del Festival di Sanremo 2011. Nel corso della sua carriera musicale Marian Richero ha pubblicato 2 album con dei brani cover “Benvenuto” che è stato pubblicato nel maggio 2018 e “Il mondo prima di te” che è stato pubblicato nel gennaio 2020. Marian Richero ha avuto anche diversi incontri non solo con personaggi del mondo della musica ma anche quello dello spettacolo tra cui Rosario Fiorello e Amadeus.

Potete seguire Marian Richero su: Facebook www.facebook.com/marianricheroofficial Instagram instagram.com/marianricheroofficial YouTube https://m.youtube.com/channel/UCQdhEgqnBfRsECJPmCYErrg