L’oroscopo di oggi, venerdì 7 luglio 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 7 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

dal 21 marzo al 20 aprile

Capita di vivere dei momenti di stallo ma l’amore in questi giorni sembra più vicino, tuttavia non è facile accontentarti. A volte ti sembra di essere circondato da incompetenti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Prima di affrontare cambiamenti nel lavoro valuta bene la situazione: ad ogni modo non fermarti adesso, la giornata è dalla tua parte.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Periodo decisivo per coloro che hanno un’attività in proprio. E’ importante in questo periodo rivalutare un amore, ne hai bisogno.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non fare il passo più lungo della gamba sul lavoro, devi ridimensionare alcune spese, rivedere alcuni conti. Senti un po’ di insoddisfazione in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se da poco lavori ad un nuovo progetto è normale sentirsi stanchi perché non deleghi mai nulla. Sconsiglio oggi di metterti contro qualcuno…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata molto nervosa, agitata. Non è facile vivere in serenità solo perché nel lavoro o in famiglia c’è sempre “maretta”.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ possibile rivalutare una persona che avevi messo da parte di recente. Questo è un ottimo periodo per guardarti attorno e per investire in nuovi rapporti che possono darti qualcosa in più…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

A volte vorresti ripartire da zero. Arrivano incarichi, ma devi ridiscutere ruolo e contratto, in amore non tutto è chiaro…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Hai bisogno di tempo per capire quali sono le tue esigenze, programma al meglio il futuro, per ora si naviga a vista; molto interessanti queste giornate per i contatti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Inizio di giornata molto potente, molto interessante. In questo periodo potresti iniziare a valutare le grandi opportunità per il futuro. Nuovi amori favoriti.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una risposta potrà arrivare prima di quanto tu immagini. Se lavori a provvigione o puoi avere degli incarichi, questo è il momento giusto per ottenere. Amore sotto tono, forse stai chiedendo troppo anche a te stesso.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Hai voglia di spazi di autonomia, ma oggi la tensione prende il sopravvento. Se una cosa non va bene parla oggi!