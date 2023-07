“L’isola delle 30 bare” su Rai 2: la trama della miniserie

Su Rai 2 una prima serata tra mistero e sentimenti con la miniserie in prima visione assoluta dal titolo “L’isola delle 30 bare”: ecco la trama

Mistero,superstizioni e sentimenti per la prima serata di Rai 2 venerdì 7 luglio con la miniserie in prima visione assoluta dal titolo “L’isola delle 30 bare”. E’ una produzione francese, in tre puntate, basata sul famoso romanzo omonimo di Maurice Leblanc, noto anche per i suoi racconti sulle avventure di Arsène Lupin. Protagonista della vicenda è Christine Vorski, una giovane donna sposata felicemente con il marito Raphaël. Un giorno al suo telefono cellulare viene inviato un misterioso video che mostra il suo parto avvenuto quindici anni prima sull’isola bretone di Sarek, il luogo dove è cresciuta.

Da quelle immagini Christine scopre che il trauma della perdita di suo figlio non è stato accidentale: il suo bambino, che pensava fosse nato morto, è stato ucciso dalle tre ostetriche, le sorelle Archignat.

Contro il parere del marito, decide di tornare sull’isola per scoprire chi ha davvero assassinato il figlio e perché. Sul traghetto per Sarek, Christine viene avvelenata e cade in mare, ma viene salvata in acqua e portata a riva. In paese ritrova gli amici d’infanzia, come il capo della gendarmeria Stéphane, e suo padre Henri, che ora vive lontano dal villaggio con la governante Marie e i suoi due figli, Paul e Lou. Presa una stanza nell’albergo locale, Christine comincia a cercare la verità, mentre una catena di delitti crea terrore sull’isola: sembra proprio che il suo ritorno, malvisto dalla famiglia, abbia risvegliato la terribile ‘profezia delle Trenta bare’, una scandalosa vicenda di orgoglio e vendetta.