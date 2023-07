Diabete: benefici per funzione renale da agonisti del recettore del GLP-1

Gli adulti affetti da diabete trattati con un agonista del recettore del GLP-1 dopo aver subito un trapianto di rene hanno ottenuto una migliore funzione renale

Gli adulti affetti da diabete trattati con un agonista del recettore del GLP-1 dopo aver subito un trapianto di rene hanno ottenuto una riduzione dell’indice di massa corporea e misure più stabili della funzionalità renale rispetto ai non trattati, secondo i risultati di un piccolo studio presentato al congresso 2023 dell’American Association of Clinical Endocrinology (AACE).

I ricercatori hanno confrontato i dati di 25 adulti sottoposti a trapianto di rene e che hanno assunto un agonista del recettore del GLP-1 dopo l’intervento con un gruppo di controllo a cui non è stato somministrato il farmaco dopo il trapianto. I primi, oltre ad avere ottenuto una maggiore riduzione dell’indice di massa corporea (BMI) e della necessità totale giornaliera di insulina, hanno anche conservato meglio la velocità di filtrazione glomerulare (GFR) e i livelli di creatinina ai follow-up a 3 e 6 mesi rispetto ai controlli.

«L’aggiunta al paziente appropriato di un GLP-1 agonista come terapia coadiuvante nel primo periodo post-trapianto comporta buoni risultati metabolici con un buon profilo di sicurezza» ha affermato il relatore Mario Campana, della divisione di endocrinologia, diabete e metabolismo presso l’Heersink School of Medicine presso l’Università dell’Alabama a Birmingham (UAB).

Confronto ftra terapia o meno con GLP-1 agonista dopo trapianto di rene

Per lo studio sono stati arruolati 50 pazienti di almeno 18 anni di età con diabete di tipo 2 sottoposti a trapianto di rene presso l’UAB Comprehensive Transplant Institute da agosto 2020 ad agosto 2022. La coorte è stata divisa in un gruppo di 25 adulti che hanno iniziato la terapia con GLP-1 agonisti dopo il trapianto e un gruppo di controllo di 25 adulti che non assumevano il farmaco. I partecipanti in entrambi i gruppi hanno utilizzato insulina e ipoglicemizzanti orali durante lo studio.

I livelli di emoglobina glicata (HbA1c), fruttosamina, peso, BMI, dose giornaliera totale di insulina e misurazioni del monitoraggio continuo del glucosio (CGM) sono state analizzati al basale, prima dell’inizio della terapia con GLP-1 agonista, e 3 e 6 mesi dopo l’inizio della terapia farmacologica aggiuntiva. Gli outcome di sicurezza includevano la quantità dell’immunosoppressore tacrolimus utilizzata e i livelli di creatinina e GFR.

Riduzione del BMI e funzione renale preservata con GLP-1 agonisti

Gli adulti nel gruppo GLP-1 hanno iniziato ad assumere il farmaco in media 7,72 mesi dopo il trapianto di rene e, tra questi, l’88% ne faceva uso per la prima volta.

Il BMI nel gruppo GLP-1 è diminuito passando da 31,77 kg/m2 al basale a 31,14 a 6 mesi, mentre nel gruppo di controllo è cresciuto passando da 27,69 al basale a 28,41 a 6 mesi (P<0,01). Il gruppo GLP-1 ha avuto una riduzione dell’uso totale giornaliero di insulina da 61,28 U al basale a 56,13 U a 6 mesi, uso che nel gruppo di controllo è aumentato passando da 34,03 U al basale a 41,65 U al follow-up (P<0,01). I cambiamenti nelle metriche di HbA1c, fruttosamina e CGM erano simili tra i due gruppi.

Gli adulti che utilizzavano un GLP-1 agonista hanno avuto un aumento del GFR da 50,48 ml/min/1,73 m2 al basale a 53,44 ml/min/1,73 m2 a 6 mesi, mentre nel gruppo di controllo è diminuito passando da 43,4 ml/min/1,73 m2 al basale a 40,84 ml/min/1,73 m2 a 6 mesi (P=0,03).

I livelli di creatinina sono rimasti relativamente stabili nel gruppo in trattamento attivo mentre sono aumentati da 2,2 mg/dl al basale a 2,74 mg/dl a 6 mesi nei controlli. Nessun paziente nel gruppo GLP-1 ha manifestato eventi avversi gastrointestinali significativi durante lo studio e nessuno ha interrotto l’uso del farmaco.

Come ha fatto notare Campana, lo studio aveva un piccolo numero di partecipanti ed era di natura retrospettiva. «Il passo successivo sono gli studi prospettici e gli studi clinici che confrontano i pazienti con diabete pre-trapianto che assumono agonisti del recettore del GLP-1, o agenti duali (GLP-1/GIP), con i pazienti in terapia con sola insulina o altri farmaci per via orale» ha concluso.

Referenze

Campana M et al. Efficacy and safety of glucagon-like peptide-1 receptor agonist in patients with diabetes who underwent kidney transplantation: A retrospective study with a control group. Presented at: American Association of Clinical Endocrinology Annual Scientific and Clinical Conference; May 4-6, 2023; Seattle.