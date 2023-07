Valeria Menozzi in libreria con “Il Gioco degli Arcani Maggiori”

E’ uscito in tutte le librerie e nei web stores “Il gioco degli Arcani Maggiori”, il romanzo di Valeria Menozzi pubblicato da edizioni Brigantia

Nato da “Il libro più magico del Mondo. L’impero di Tarot”, “Il Gioco degli Arcani Maggiori” propone lo stesso magico gioco con cui l’autrice Valeria Menozzi ha creato la sua storia: lei prende il suo mazzo di Tarocchi e svela gli Arcani per creare fiabe che sorprendono e incantano grandi e piccini.

I tarocchi raccontano vicende sempre diverse e originali grazie all’infinita possibilità di lanci e combinazioni.

Con questo gioco, che parte dall’immagine per arrivare al racconto, si risvegliano gli archetipi, si attivano in maniera giocosa, si portano dall’inconscio al conscio attraverso il divertimento. Allo stesso tempo, questo approccio allena la fantasia, e l’immaginazione inizia a creare meravigliosi universi, più o meno fantastici, ma sempre specchio, allegoria o controparte della nostra realtà quotidiana.

Questi tarocchi sono stati creati per un pubblico giovane, ma non per questo sono meno adatti alla divinazione. Anzi! “Divinare” significa dialogare col divino che è in noi, lasciare all’anima/psiche la capacità di esprimersi.

Queste carte dunque sono anche per adulti: uno strumento per tutti coloro che vogliono dialogare col proprio fanciullo interiore perché, proprio come Il Matto, è la guida preziosa che accompagna il nostro viaggio nel Mondo.

“Un giorno, al liceo” – asserisce l’autrice – “una professoressa mi regalò un mazzo di tarocchi (chiamati anche arcani o lame). Fu amore a prima vista. Cominciai a studiarli. Appresi che non servivano per conoscere o determinare il futuro, bensì per far luce sui molteplici aspetti del presente. Servivano cioè come mezzo d’introspezione psicologica in quanto rappresentano gli archetipi puri. Come dice A. Jodorowsky: “I tarocchi sono un aiuto per conoscersi psicologicamente e storicamente. Tutti gli psicanalisti dovrebbero usarli: risparmierebbero molto tempo”.

Biografia

Valeria Menozzi nasce a Modena nel 1974 e risiede in Sardegna dal 2007. Laureata in Storia Orientale, sin da bambina si interessa di religioni, mitologie, esoterismo e tarocchi. Autrice di narrativa e saggistica, collabora con diverse case editrici.

Per Brigantia ha pubblicato la saga per ragazzi “Il Libro più Magico del Mondo” e il romanzo noir “I Delitti della Rua Frati”.