Previsioni meteo 5 luglio 2023: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 luglio 2023: tempo instabile sulle regioni centro-settentrionali, clima estivo al Sud

Italia spaccata in due sotto il profilo meteo in questa prima settimana del mese di luglio. Mentre infatti al Nord e parte del Centro si registrano condizioni meteo parzialmente instabili, con piogge e temporali di stampo pomeridiano, al Sud e sulle Isole Maggiori è estate piena con caldo nella norma. La giornata di oggi non farà eccezione: attenzione infatti alla possibilità di piogge al Nord e zone interne delle regioni centrali. Fino al weekend non sono attese variazioni, mentre entro metà mese potrebbe fare ritorno l’anticiclone africano.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 luglio 2023.

AL NORD

Al mattino locali piogge sul Triveneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove. In serata instabili in movimento verso la Pianura Padana con acquazzoni e temporali sparsi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Qualche addensamento in più nel pomeriggio specie sulle zone interne ma sempre con tempo stabile, salvo isolati fenomeni sui settori settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge sulla Basilicata.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo isolati fenomeni sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al Sud e sulla Sardegna e in diminuzione sulle altre regioni, massime in generale rialzo su tutta l’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .