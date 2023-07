Previsioni meteo 4 luglio 2023: instabilità al Nord

Le previsioni meteo di oggi, martedì 4 luglio 2023: bel tempo sulle regioni meridionali e caldo senza eccessi, possibili temporali pomeridiani al Nord e al Centro

Condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia in questi primi giorni del mese di luglio dopo il passaggio perturbato dello scorso weekend. L’allontanamento della depressionaria verso i Balcani ha portato infatti un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile nel corso della mattinata e aumento di nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di temporali al Nord e zone interne del Centro. Clima piuttosto fresco grazie all’aria più fresca proveniente dai quadranti nord-occidentali, con temperature anche leggermente sotto media soprattutto al Centro-Sud. Anche nei prossimi giorni non sono attese variazioni a questo scenario, mentre a seguire si intravede il ritorno dell’anticiclone africano ma serviranno conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 4 luglio 2023.

AL NORD

Al mattino molte nubi sulle regioni settentrionali con piogge sparse al Nord-Est. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in rapido sviluppo su Alpi e Appennini con sconfinamenti sulla Pianura Padana. Tra la sera e la notte ancora fenomeni specie sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino ma con molti addensamenti, maggiori spazi di sereno sui settori tirrenici. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino e in sconfinamento sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata di nuovo tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nubi sparse e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui rilievi settentrionali con possibilità di piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o temporali sui settori interni nel pomeriggio, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno specie sulle Isole. In serata tornano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria condizioni di tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti in transito. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite.

Temperature minime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e sul medio versante adriatico e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .