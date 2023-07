L’oroscopo di oggi, martedì 4 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 4 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se vivi in coppia già da tempo, la tua unione è già stata sottoposta a tanti influssi incerti. Fai molto per gli altri ma devi cercare anche di fare qualcosa per te stesso, attenzione alle spese inutili.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Tu sei un tipo stazionario ma in questi giorni vorresti cambiare aria, spostarti in un’altra città, se hai proprietà vendere e andartene! In amore non ti senti di dire si… Possibili ripensamenti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se stai attorno ad una persona vai avanti, vuol dire che entro qualche settimana avrai partita vinta. I viaggi per i lavoratori autonomi sono importanti, contatti favorevoli in altre città.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Un nuovo orientamento nel settore pratico e una rinascita in amore. Esperimenti di lavoro, nati di recente, possono portare lontano…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Si fa sentire un po’ di fatica in questo inizio di giornata. Una fase di malcontento che va tenuta sotto controllo perché potrebbe avere già avuto ripercussioni in amore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Chiarisci tutti i dettagli delle nuove collaborazioni, situazione buone anche per chi vuole andare a vivere altrove e molti hanno già un progetto da avviare entro poco tempo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Un amore nato da poco andrebbe verificato, o comunque certi progetti non sono subito raggiungibili. Se le cose non accadono è perché hai costantemente paura di sbagliare, un Ariete può aiutarti…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Questioni di soldi riguardano le coppie ancora in piedi, ma anche quelle che non sono più insieme da poco. Cerca di limitare la stanchezza che è stata causa recentemente di agitazione nella coppia.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

In amore evita scontri diretti. Nuovi equilibri sul lavoro; in questa giornata la tensione è altissima, prudenza con un collega.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Cerca di non esasperare le tensioni perché al mattino la tua pazienza sarà messa alla prova. Amore da rivedere anche nei modi di fare.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Torna una buona emotività oppure se sei solo puoi fare incontri emozionanti. Ci sarà una novità di lavoro o una chiamata… datti da fare!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ottima forma e soprattutto buone intuizioni che possono valere molto nel futuro. Un amore può nascere all’improvviso, e nelle coppie in cui c’è stata tempesta si può ripartire alla grande!