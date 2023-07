L’oroscopo di oggi, lunedì 3 luglio 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 3 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Spese impreviste, ma novità nel lavoro, piccoli affari grazie ad una compravendita, un’occasione su Internet. Una persona Bilancia o Sagittario potrebbe diventare di riferimento nella tua vita!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ti conviene agire al mattino e poi restare a guardare quello che accade. In amore c’è tanto da dimostrare, ma nelle coppie di lunga data anche tanto da chiarire. Nuove scelte per la casa.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ottima giornata, avrai modo di cambiare qualcosa della tua vita, sia nel lavoro che in amore. Vivrai un periodo carico di promesse.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La tenerezza torna, si fa viva una persona o un pensiero riguardante il passato. Oggi ritroverai una buona serenità. Valuta bene le tue forze. In ambito lavorativo meglio mediare piuttosto che attaccare.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Serata interessante, puoi lasciarti andare ad emozioni speciali. Situazione favorevole per chi studia.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata di recupero psicofisico. Se da tempo ti si è prefisso di raggiungere un risultato potresti avere delle grandi conferme, non darti mai per vinto. Anche in amore torna il desiderio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata interessante, ti ritrovo polemico in famiglia. Nella sfera professionale vorresti avere delle risposte certe e non vaghe promesse…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata un po’ agitata, in particolare questa sera. Dovresti cercare di evitare malintesi o atteggiamenti insofferenti, dubbi d’amore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non credo che riuscirai a stare con le mani in mano, c’è tanto da fare. In amore hai a che fare con una persona che ti sfugge o che non capisci fino in fondo, alla fine scegli tu.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi risolvere un piccolo contenzioso, una questione di soldi o qualche pagamento in ritardo. Lavoro e amore creano dubbi, ti senti poco protetto ma sei proprio tu che dai l’impressione di essere incrollabile. E così quando hai bisogno nessuno lo capisce…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Dal punto di vista sentimentale non tutto è semplice, magari hai anche una bella persona vicino, ma chi ha tormenti di lavoro li porta a casa. Questa sera sarai un po’ fiacco, vitalità in calo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Meglio le questioni di carattere pratico; guadagni in vista. L’amore è pieno di belle novità: se sei in coppia organizza un bell’evento!