Il Dj veronese Gian Maria Bragantini pubblica la cover di “Maracaibo”

In radio la versione 2023 di “Maracaibo” il grande successo di Lu Colombo, nelle Tech House Extended e Edit Version realizzate dal Dj veronese Gian Maria Bragantini

Arriva in radio la versione 2023 di “Maracaibo” il grande successo di Lu Colombo, nelle Tech House Extended e Edit Version realizzate dal Dj veronese Gian Maria Bragantini (UDP-Discopiù Milano).

Il brano, scritto da Lu Colombo con coautore David Riondino, è sicuramente uno dei più grandi successi della musica italiana, presente in ogni festa ormai da diversi anni.

UDP, la storica etichetta dance di Discopiù Milano, ha deciso di pubblicare queste versioni, sia in digitale che su Vinile giallo translucido 140 gr. in edizione limitata, in occasione del Record Store Day 2023.

“Stavo lavorando ad un progetto – afferma Gian Maria Bragantini – e ho pensato a ‘Maracaibo’ in quanto non esiste una versione tech house sul mercato mondiale. L’incontro con Bruno Guerrini, tramite Graziano Fanelli, ha fatto sì che si potesse utilizzare, grazie a Lino Dentico, la voce di Lu Colombo che, quando ci siamo incontrati, ascoltando la mia versione, si è complimentata e le è piaciuta molto. Spero piaccia anche al pubblico.

“Non sapevo di questa operazione – racconta Lu Colombo – e quando sono stata informata, quando mi hanno mandato il remix, mi è piaciuto e l’ho trovato contemporaneo. Remix di ‘Maracaibo’ ne sono stati fatti tanti ma questo è davvero interessante. Mi è stata poi chiesta un’immagine e mi sono coinvolta nel fare, con un grafico, una copertina che rispondesse all’attualità di questa versione.”

Qui il video: https://youtu.be/ooduNgzK86s

La canzone, scritta nel 1975, incisa nel 1980 con una veste dance, grazie agli arrangiamenti originali di Mario Saroglia, venne pubblicata nell’estate del 1981, diventando un vero e proprio tormentone. Maracaibo è, nella realtà, una città costiera del Venezuela. Questo brano fu apripista del filone di brani con tematiche relative al turismo estivo e alle culture tropicali che tanto successo hanno avuto in Italia negli anni ottanta.

Il testo originale, che in questa versione non è completo, racconta la storia, con sequenze quasi cinematografiche, di una frenetica vicenda d’amore e d’avventura che ha per protagonista Zazà, una ballerina cubana che si esibisce nuda in un locale. In realtà fa questo per nascondere la sua reale attività, il traffico d’armi. Zazà ha una tresca sentimentale con un certo Miguel (in origine nel testo il nome era Fidel, ma venne cambiato) che però è spesso lontano e allora lei si lascia consolare da Pedro.

Miguel torna, lo viene a sapere, le spara e lei fugge per mare. Dopo questa avventura, Zazà si costruisce una seconda vita aprendo un bordello. A causa dei vari eccessi ingrassa fino a raggiungere il peso di 130 chili. La canzone si conclude dicendo “se sarai cortese ti farà vedere nella pelle bruna, una zanna bianca, come la luna”, evidente ricordo del naufragio e dell’incontro col predatore raccontati nel testo.

Lu Colombo, Maria Luisa all’anagrafe, nel 1981 pubblicò “Maracaibo” e “Skipper”. Nel 1982 “Dance All Nite”, con il quale nel 1983 partecipò al Festivalbar e vinse il Disco per l’estate. Il brano fu poi incluso, insieme a “Maracaibo”, nella colonna sonora del film Vacanze di Natale. Nel 1984 partecipò di nuovo al Festivalbar con “Aurora”, mentre nell’edizione del 1985 presentò “Rimini Ouagadougou”, dopo aver vinto il Festival di Saint Vincent. Negli anni successivi visse all’estero dedicandosi alla pittura murale. Nel 2001 pubblicò l’album “Maracaibo 20th Anniversary”, e nel 2011 una versione reggae di “Maracaibo” per il trentesimo anniversario. Nel 2004 fece il suo ritorno con Maurizio Geri nell’album swing “L’uovo di Colombo”, nel quale incise anche una nuova versione di “Rimini-Ouagadougou” e il brano “Gina”. Nel 2008 produsse e interpretò “19 giorni e 600 notti” (cover di “19 días y 500 noches “di Joaquín Sabina), nell’album dei Pan Brumisti “Quelle piccole cose”, presentato al Premio Tenco.

Nel 2009 collaborò con il gruppo musicale bresciano The The per la realizzazione del disco “Lupai”. Nel 2012 l’album “Molto più di un buon motivo”, interamente dedicato a Joaquín Sabina, in cui ha interpretato dodici canzoni tradotte in italiano da Sergio S. Sacchi del Club Tenco, riproponendo anche una versione rivisitata di “De purisima y oro”. Nel 2014, in Spagna per un concerto, a Madrid, incontrò Joaquín Sabina. Tra il 2010 e il 2020 ha partecipato a numerosi eventi, concerti e progetti, tra cui un omaggio a Gabriella Ferri registrato con i fiati del Circo Paniko. Ha scritto il brano “Bambu balla” insieme al fisarmonicista Jovica Jovic e si è piazzata come autrice al quinto posto nell’edizione 2014 dello Zecchino d’oro. Per Squilibri Editore ha partecipato alla presentazione dei libri-cd “Mutifilter” e “Vent’anni di sessantotto”.

Nel 2017 è uscito l’EP “Basta” con quattro brani contro la violenza sulle donne, due dei quali con la Four On Six band e una traduzione di “I will survive”. Nel 2020 ha pubblicato “Ali ali”, composta per ringraziare tutti gli operatori sanitari e i servizi pubblici che hanno garantito la vita durante il lockdown. A questa seguirà una versione dal titolo “Ali ali fase 2”, registrata con Luca Pozzuoli. Per il 25 aprile ha scritto un brano dedicato al padre, prigioniero di guerra, in collaborazione con Silvio Meazza. Sempre nel 2020 ha registrato il brano “Danza” con la partecipazione di Tony Esposito alle percussioni e ha partecipato alla realizzazione del remix del brano “Rimini-Ouagadougou”. Nel 2021 è uscito l’album “Danza” e nel 2022 l’EP “Mito“, con versioni inedite di canzoni già conosciute e amate dal pubblico.

Nel 2023, realizzate dal Dj veronese Gian Maria Bragantini, escono per UDP- Discopiù Milano, la Tech House Extended e Edit Version del suo più grande successo “Maracaibo”.