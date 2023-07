I Red Sunset Riverside pubblicano “Tempo a metà”

La band dei Red Sunset Riverside torna con il nuovo singolo “Tempo a metà”, una presa di coscienza su come il presente determini il futuro

Tempo a metà”, nuovo singolo con Sorry Mom! dei vicentini Red Sunset Riverside, è un brano ispirato da una riflessione, una presa di coscienza di quanto negli anni le scelte determinino il presente. Un’ammissione amara del fatto che spesso siamo portati ad optare per una sicurezza razionale, la comfort zone che stride con la predisposizione più rischiosa di coltivare le passioni e l’inseguire i propri sogni. Il tempo diventa quindi come la posta in gioco fra la routine priva di pericoli e l’illusione di poter vivere di ciò che rende veramente felici. ”, nuovo singolo condei vicentini, è un brano ispirato da una riflessione, una presa di coscienza di quanto negli anni le scelte determinino il presente. Un’ammissione amara del fatto che spesso siamo portati ad optare per una sicurezza razionale, la comfort zone che stride con la predisposizione più rischiosa di coltivare le passioni e l’inseguire i propri sogni. Il tempo diventa quindi come la posta in gioco fra la routine priva di pericoli e l’illusione di poter vivere di ciò che rende veramente felici. Spesso la frenesia della quotidianità ci fa dimenticare di quanto sia importante affrontare le situazioni che reputiamo dolorose, di quanto queste siano essenziali per la nostra evoluzione e realizzazione.

La traccia è la seconda estratta dall’album di prossima uscita della band ed è accompagnata da un videoclip ufficiale firmato MuviLab.

Red Sunset Riverside è una band italiana nata a Vicenza nel 2016 da quattro musicisti legati dalla passione per la musica rock.

Il gruppo è composto da Ceguz (voce, chitarra), Mattia (voce, chitarra), Elena (basso) e Andrea (batteria).

Il loro sound amalgama ciò che ascoltano, musicalmente affine al rock classico ma caratterizzato da un cantato in italiano, una scelta stilistica intrapresa per essere più coerenti con le tematiche trattate nelle loro canzoni.

Nel 2018 esce il loro primo album, “Identità”, titolo che definisce infatti una chiara presa di posizione sugli argomenti delle liriche: in controtendenza rispetto a quelli tipici del genere rock, trattano tematiche di introspezione o la realtà di tutti i giorni.

All’uscita del primo album è seguita un’intensa attività live, che ha portato i quattro all’esibizione anche presso contest di rilevanza nazionale (semifinalisti a Sanremo Rock nel 2018 e tra i soli dieci artisti nazionali selezionati da Firestone nel 2020). Nel 2017 si sono aggiudicati il premio “Limun” del Vicenza net music del Giornale di Vicenza, che si è concretizzato nella realizzazione del videoclip del singolo “Specchio”.

Le dieci canzoni di “Identità” sono state poi riarrangiate e proposte anche in una serie di concerti unplugged in numerosi locali del Veneto.

Nella primavera del 2023 è prevista l’uscita del secondo lavoro in studio (EP) con la promozione del management Sorry Mom!, anticipato a inizio anno dai singoli “Invisibile” e “Tempo a metà“.