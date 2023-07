Previsioni meteo 2 luglio 2023: tempo in miglioramento

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 luglio 2023: graduale miglioramento del tempo dopo le piogge e i temporali di inizio weekend

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo il passaggio perturbato che ha inaugurato il primo fine settimana del mese di luglio. Nella giornata di oggi l’allontanamento della perturbazione dalla nostra Penisola garantirà il ritorno del sole da Nord a Sud, con temperature che resteranno su valori anche leggermente al di sotto delle medie del periodo.

Nella prima parte della prossima settimana, la saccatura depressionaria si allontanerà verso l’Europa orientale e sul Mediterraneo rimonterà un campo di alta pressione. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia con bel tempo soprattutto al Centro-Sud mentre il Nord resterà ancora esposto all’instabilità.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 2 luglio 2023.

Al Nord: Al mattino nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali possibili su Alpi e Appennino, più asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo locali piogge residue sulle Alpi, specie settori orientali. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori appenninici con possibilità di acquazzoni o temporali, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di temporali sparsi, più asciutto altrove con ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .