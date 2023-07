“Paesi che vai” su Rai 1 alla scoperta della Brianza

Da Cesano Maderno ad Arcore: il programma “Paesi che vai” in onda nella mattinata su Rai 1 alla scoperta della Brianza

Il Parco di Monza, uno dei parchi più grandi d’Europa, e le Ville di Delizia nella provincia di Monza e Brianza, nate come piccole residenze di caccia e diventate successivamente lussuose dimore, grazie all’opera di una nascente nobiltà nella Milano del XVI secolo. Luoghi raccontati da Livio Leonardi nell’appuntamento con “Paesi che vai. Luoghi, detti, comuni”, in onda domenica 2 luglio alle 9.40 su Rai 1. Si parte da Cesano Maderno dove, con un salto indietro nel tempo, si andrà alla corte di Bartolomeo III Arese, per scoprire le abitudini e la storia della famiglia a capo del Senato milanese nella metà del 1600. Le telecamere si sposteranno poi a Desio, curiosando tra le stanze, tutte diverse tra loro, della villa costruita dal Marchese Cusani per emulare il lusso della Reggia di Monza.

Si ammireranno, inoltre, gli affreschi della Chiesa di San Vittore, a Meda, all’interno di villa Antonia Traversi, interrogandosi sull’attribuzione di quella che viene definita la “Cappella Sistina della Brianza”, per arrivare a Bollate e rivivere l’opulenza di Villa Arconati, la famosa “piccola Versailles. Da qui l’attenzione si sposterà all’evoluzione della moda delle Ville di Delizia, scoprendo, ad Arcore, sia Villa Borromeo d’Adda, legata all’Opera Pia d’Adda, sia Villa Spalletti Trivelli, per un tè con le nobildonne dell’Ottocento.

Si scoprirà come la Brianza sia stata un set perfetto per molti film interpretati da un attore italiano tra i più amati, originario proprio di questi luoghi: Adriano Celentano.

