Il giovane che ha ucciso Michelle Causo entra nel carcere minorile

Il ragazzo di 17 anni arrestato per l’omicidio di Michelle Causo è entrato nel carcere minorile. I dubbi della madre della ragazza sulla storia del debito come movente, mercoledì i funerali

Il giovane 17enne di famiglia cingalese che ha ucciso Michelle Maria Causo con sei coltellate è stato portato al carcere minorile oggi, dopo la convalida dell’arresto da parte del gip. L’interrogatorio è durato circa quattro ore. Il ragazzo avrebbe raccontato che dietro il delitto ci sarebbe una banale lite scatenato da un piccolo debito che lui aveva nei confronti della la ragazza, legato ad alcuni spinelli. Lei, avrebbe detto il giovane, si è arrabbiata quando lui le ha detto che non le avrebbe dato i soldi e sarebbe partita una litigata. Lui, che era sotto effetto di droghe, a un certo punto avrebbe afferrato un coltello e l’avrebbe colpita. L’autopsia, eseguita ieri, ha escluso l’ipotesi di una violenza sessuale.

IL PRESUNTO DEBITO

Stando ad alcuni quotidiani in rete, avrebbe più volte detto ai magistrati: “Ho fatto una cazzata”. Crede poco a questa storia dei soldi la madre di Michelle, Daniela Bertinori, che tra ieri e oggi ha parlato con i giornalisti e ricordato che la figlia aveva qualche soldo da parte (ha detto di aver trovato 90 euro nella camera della figlia) perchè faceva qualche piccolo lavoretto, come dare una mano per assistere i bimbi in piscina al pomeriggio. La madre, in questi giorni, ha anche detto che la ragazza la sera prima piangeva e che mercoledì mattina, prima del delitto, il ragazzo che poi l’ha uccisa le aveva telefonato due volte. Quindi Michelle, secondo lei, è andata in quella casa su richiesta di lui, forse per aiutarlo.

In un’intervista ai microfoni del Tg 3 Gianluca Causo, il padre di Michelle, ha detto: “Lo Stato deve fare giustizia. Se lo Stato non mi fa giustizia ci sta la giustizia della strada, perchè io non vivo più”. Perdono?” Non esiste perdono per una roba del genere, lo considererei solo se mi portassero indietro mia figlia. Certe cose non passano, io non vivo più”.

I FUNERALI

Intanto, la zia della giovane uccisa ha annunciato su facebook che i funerali di Michelle si terranno mercoledì mattina alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Presentazione in via Torrevecchia.

LEGGI ANCHE: Il padre di Michelle: “Lui è stato respinto e l’ha uccisa”