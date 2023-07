Si intitola “Felpa Bianca” il nuovo singolo di Forse Frasca: il brano è disponibile nelle piattaforme digitali e in radio

Felpa Bianca è il nuovo singolo di Forse Frasca disponibile sulle piattaforme digitali (con Artist First) e in radio. Il brano del giovanissimo cantautore di origine molisana di stanza a Roma è il racconto malinconico della fine di una storia adolescenziale che si sviluppa con leggerezza su un tappeto sonoro squisitamente pop curato da Matteo Gabbianelli e un ritornello che non va via dalla testa.

“Fare ‘cazzate’ è troppo facile, ma non accollarsi le conseguenze, quelle che ti portano a stare sveglio la notte e a visualizzare la schermata WhatsApp con l’intramontabile dubbio ‘le scrivo o non le scrivo? ’, ma ciò che è peggio è vedere che quella che una volta tu chiamavi la tua ragazza, che di te stringeva tutto, adesso ha mollato tutto di te, tranne la tua felpa che dovrai ritornare a prenderti. Tu quella felpa non la rivuoi indietro, vorresti che fosse il pretesto e non sai come dirglielo. Felpa Bianca nasce dal bisogno di esternare sotto forma di canzone il bisogno di ritornare e di promettere le cose più belle, nelle note di una canzone malinconica di un piccolo, ma forte amore.” – Forse Frasca.

CREDITS

Testo e musica: Matteo Gabbianelli e Francesco Scasserra

Eseguito da: Francesco Scasserra

Prodotto e Registrato da Matteo Gabbianelli presso Kutso Noise Home

CHI È FORSE FRASCA?

“Mi chiamo Francesco e sono nato a Campobasso, dove ho trascorso i primi diciott’anni della mia vita prima di trasferirmi a Roma. L’energia di queste due città ha determinato fortemente il mio modo di vivere la musica e il quotidiano.

Nella provincia molisana il tempo scorre più lentamente e i sogni sembrano seguire lo stesso ritmo.

Nonostante, infatti, mi sia dedicato fin da giovanissimo alla scrittura di canzoni, è solo grazie agli stimoli presenti nella Capitale che decido di pubblicare i primi brani che, fino a quel momento, mi limitavo a cantare solo tra amici.

Adesso mi chiamo anche Forse Frasca e inizio a prenderci gusto”.

Forse Frasca è un ragazzo che, come tanti altri, un giorno ha preso una chitarra in mano e non l’ha più lasciata. Solo che lui non scriveva per gli altri, ma per sé stesso, chiudendo questo talento nell’armadio della sua cameretta a Campobasso; le ragazze si innamoravano di lui solo già solo per i capelli.

Arrivato a Roma per motivi di studio, la Capitale ha ingenerato in lui il forte senso di mettersi in gioco, con la conseguenza che tutte le cose che si era tenuto dentro hanno cominciato a bussare, poi a farsi sentire e infine esplodere. Francesco quindi ha scritto “Cuore in Due” (feat. Noire), che ha riscosso consensi positivi da parte del pubblico. Da lì, la voglia di suonare davanti al pubblico, con la partecipazione a numerosi open mic e frequentazioni dei posti abituali ai musicisti in Roma.

Nel 2022 Forse Frasca ha partecipato all’Open Mic contest del festival Spaghettiland in Roma, il 26 giugno a Villa Ada, ottenendo come premio la produzione del singolo “Felpa Bianca”, disponibile su tutte le piattaforme streaming. La canzone parla di una turba d’amore giovanile, fa ballare e ci riporta indietro nel tempo alle prime note degli Zero Assoluto e alle vibes del primo indie. Felpa Bianca è il secondo singolo di Forse Frasca, che ha appena cominciato e sa da dove parte, non sa dove arriverà, ma con la certezza di avere in mano la voglia di mangiarsi il mondo