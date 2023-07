Dermatite atopica: buoni risultati con la crema sperimentale MH004

In adolescenti e adulti affetti da dermatite atopica da lieve a moderata, la crema sperimentale MH004 ha raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari di efficacia

Nei pazienti adolescenti e adulti affetti da dermatite atopica da lieve a moderata, la crema sperimentale MH004 a base di un inibitore della pan-Janus chinasi ha raggiunto tutti gli endpoint primari e secondari di efficacia, secondo i risultati di uno studio di fase II comunicati dalla compagnia biotech cinese Minghui Pharmaceutical che sta sviluppando il prodotto.

La dermatite atopica è una malattia cutanea infiammatoria cronica ricorrente che colpisce circa il 20% dei bambini e fino al 10% degli adulti nei paesi sviluppati. La patogenesi è complessa e coinvolge suscettibilità genetica, ridotta funzione della barriera cutanea, disregolazione dell’immunità e fattori ambientali. La malattia è anche associata a disturbi del sonno, diminuzione della produttività lavorativa e depressione, che comportano un ulteriore onere sanitario e finanziario per i pazienti e le famiglie.

La crema MH004 è una preparazione topica a base di un inibitore della pan-Janus chinasi (JAK) formulata con le tecnologie proprietarie di Minghui. Il farmaco è stato progettato per avere una permeabilità cutanea molto migliorata, in modo da consentire un’inibizione estesa del bersaglio nei tessuti cutanei senza il rischio di tossicità sistemiche, ampiamente riportate per l’uso di questa classe di molecole per via orale. La crema è destinata al trattamento di più malattie dermatologiche autoimmuni, tra cui la dermatite atopica.

Successo in un trial di fase II

Lo studio proof-of-concept di fase II, multicentrico, in doppio cieco e controllato con veicolo ha coinvolto 150 pazienti con almeno 12 anni di età affetti da dermatite atopica da lieve a moderata che coinvolgeva dal 3 al 20% della superficie corporea (BSA). L’obiettivo era valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica e l’efficacia di due dosaggi della crema. I partecipanti sono stati randomizzati a ricevere applicazioni topiche due volte al giorno di veicolo oppure di MH004 allo 0,3% o all’1,0% per 4 settimane.

Lo studio ha raggiunto un’elevata significatività statistica per tutti gli endpoint primari e secondari valutati con la formulazione allo 0,1%, mentre i dati relativi alla concentrazione 0,3% non sono stati condivisi:

Le variazioni percentuali medie nel punteggio dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) dopo 4 settimane di trattamento con crema MH004 all’1,0% sono state del -78,7% rispetto al -46,7% con il veicolo (p=0,0003).

L’efficacia misurata dalla risposta EASI 75 (miglioramento della gravità della malattia di almeno il 75% rispetto al basale) è stata del 79,6% rispetto al 42,0% con il veicolo (p<0,0001).

L’Investigator Global Assessment Treatment Success (IGA-TS) è stato raggiunto dal 46,9% dei pazienti in trattamento attivo in confronto al 20,0% con il veicolo (p=0,0011).

La crema è stata ben tollerata. Il 98% dei soggetti in trattamento con il dosaggio all’1,0% ha completato lo studio. L’incidenza di eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) correlati al trattamento è stata simile tra i gruppi attivo e veicolo ed erano tutti di grado 1 o 2. Non sono stati segnalati eventi avversi gravi (SAE) in tutti i gruppi, con una sola interruzione dovuta a un TEAE nel gruppo MH0041,0% rispetto a cinque nel gruppo veicolo.

«Il risultato della fase II è davvero impressionante. La crema MH004 è un prodotto rivoluzionario che rappresenta un entusiasmante progresso nelle terapie topiche» ha affermato Kim Papp, membro del College of Physicians and Surgeons of Ontario, membro del Royal College of Physicians and Surgeons of Canada e membro dell’American Academy of Dermatology. «Grazie alle sue proprietà farmacologiche uniche, può essere più efficace nel trattamento di malattie dermatologiche che hanno una barriera cutanea intatta, come l’alopecia areata, la vitiligine e la prurigo nodularis».

Sulla base dei risultati attuali della fase II, la compagnia prevede di proseguire lo sviluppo della crema MH004 nella dermatite atopica e in altre malattie dermatologiche. All’inizio di aprile ha ricevuto l’approvazione dalla Fda come Investigational New Drug (IND) e per la conduzione di Multi-Regional Clinical Trial (MRCT) fase III nella dermatite atopica.