Vitto in radio e in digitale con la canzone “Antartide”

“Antartide” è online: disponibile nei digital stores e in rotazione radiofonica il nuovo singolo della cantautrice romana Vitto

Disponibile sui digital store, Antartide, il nuovo singolo della cantautrice romana Vitto: un brano fresco, dallo spirito allegro e coinvolgente.

Per Vitto, Antartide è stata la canzone che ha rappresentato un cambiamento nella sua musica, un esperimento per provare nuovi suoni e generi che la rappresentano.

Il testo di Antartide è il racconto di una storia un po’ travaglia tra due persone che si piacciono, ma non ancora pronte a lasciarsi andare. Sono queste due persone che si rincorrono nel tempo e che, nonostante tutti i problemi, alla fine tornano sempre l’una dall’altra.

Il Freddo Antartide, infatti, è solo un guscio pronto a sciogliersi; perché l’amore è calore, passione, «coreografia di mani, movimenti lenti, sospiri bollenti», come canta l’artista.

Vitto è la cantautrice della “porta accanto”, le sue melodie catchy e i testi che raccontano frammenti di vita quotidiana sono gli ingredienti che caratterizzano i suoi brani. Al momento sta lavorando al suo primo progetto discografico con l’etichetta discografica CinicoDisincanto di Fabrizio Brocchieri.

L’artista in merito al brano dichiara: «Antartide nasce dalla voglia di divertirsi, ballare e far ballare gli altri dopo un periodo abbastanza buio. Per me è stata la canzone con cui ho accantonato la tristezza e ho dato un boom di allegria e leggerezza alla mia musica. È stata anche un po’ un esperimento per provare cose nuove, nuovi generi, nuovi suoni che per quanto siano diversi dal mio repertorio sono pur sempre parte di me e mi rappresentano a modo loro»