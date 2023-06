Arriva la prima antologia completa dei lavori jazz di Charlie Watts

Esce per BMG la prima antologia completa dei lavori jazz di Charlie Watts, uno dei batteristi più amati e ammirati al mondo

Il 30 giugno uscirà per BMG la prima ampia antologia tratta dal catalogo jazz di uno dei batteristi più amati e ammirati al mondo, il leggendario Charlie Watts.

Disponibile in edizione doppio vinile e doppio CD, Anthology è un monumento all’identità musicale “altra” del gigante che ha sostenuto i Rolling Stones per oltre 55 anni. Si basa su un periodo di quasi 20 anni del suo consistente catalogo di registrazioni jazz in varie configurazioni, tra cui quartetto, quintetto, formazioni ancora più ampie fino ad arrivare all’orchestra. Questa raccolta costituisce il ricordo perfetto di un artista unico per i fan di lunga data, ma è anche il miglior punto di partenza i nuovi ammiratori.

Anthology celebra l’impeccabile gusto e l’inventiva di che ha ispirato milioni di persone e che ha generosamente dirottato i riflettori sui suoi brillanti collaboratori scelti di volta in volta. In Anthology sono presenti grandi nomi a cominciare dall’amico di sempre e contrabbassista Dave Green, sassofonisti come Peter King, Evan Parker e Courtney Pine, il trombettista Gerard Presencer, il titano della batteria Jim Keltner e il cantante e membro della live band dei Rolling Stones, Bernard Fowler.

Questa retrospettiva parte dal 1986, quando Watts ha fatto uscire Live At Fulham Town Hall, un album a suo nome per la prima volta, dopo che per 25 anni come batterista il suo stile era diventato un punto di riferimento per i suoi colleghi. A seguire vengono proposti brani dal mini-album From One Charlie del 1991, ad opera del Charlie Watts Quintet, dagli album A Tribute to Charlie Parker with Strings (1992), Warm and Tender (1993) e Long Ago and Far Away (1996), dalla collaborazione Charlie Watts – Jim Keltner Project del 2000 e da un altro live, Watts at Scott’s del 2004, firmato dal Charlie Watts Tentet.

La versione in CD è ulteriormente arricchita da tre brani di culto inediti tratti dall’esibizione di Watts e del suo gruppo allo Swindon Arts Centre, con versioni di “Rockhouse Boogie”, “Ain’t Nobody Minding Your Store” e “Swindon Swing”.

Anthology contiene note di copertina del giornalista musicale e broadcaster Paul Sexton, autore del libro Charlie’s good tonight – La biografia autorizzata e ufficiale di Charlie Watts dei Rolling Stones, pubblicato da HarperCollins.