Andrea Capodanno in libreria con “Qualcuno ha detto cucina vegetale?”

Arriva in libreria Andrea Capodanno, il giovane cook-influencer appassionato di cucina vegana che vi sorprenderà con le sue gustose eco-ricette

Cresciuto in una famiglia di fruttivendoli, Andrea Capodanno prova da sempre una grandissima passione per la frutta e la verdura, e si diverte a sperimentare ogni giorno piatti nuovi. In questo libro, organizzato seguendo le stagioni dell’anno, Andrea ha raccolto le sue ricette preferite, sia salate sia dolci, tutte coloratissime e ricche di gusto.. Una straordinaria varietà di ingredienti e sapori per imparare a conoscere la bontà di un’alimentazione 100% vegetale, adatta a tutte le stagioni e per tutta la famiglia. Una cucina semplice e allo stesso tempo molto creativa per rispettare noi stessi, gli animali e il pianeta.

«Questo libro – racconta Andrea Capodanno, vegano da otto anni – nasce dall’esigenza di condividere il mio stile di vita con la mia community e con tutte le persone che sono alla ricerca di ricette vegetali, pratiche e non impossibili da realizzare. Ricette che in parte possono vedere sul mio canale ma che sulle pagine del libro saranno meglio spiegate e illustrate. Mi piace pensare che in questo modo darò il mio contributo affinché altri si avvicinino a questo mondo culinario estremamente ricco e sicuramente più sano e soprattutto sostenibile»

pp. 192

€ 16,90

Dai 14 a 99 ann