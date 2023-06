Previsioni meteo 29 giugno 2023: piogge sparse al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 giugno 2023: cieli coperti e precipitazioni sparse sulle regioni centro-settentrionali, bel tempo al Sud

Condizioni meteo con poche variazioni di rilievo in vista di un weekend che si preannuncia piuttosto instabile su alcune zone dell’Italia. Nella giornata di oggi avremo maggiore nuvolosità al Nord e parte del Centro, con possibilità di isolate precipitazioni ma sarà solo l’anticipazione dello scenario dei prossimi giorni. Da domani infatti una saccatura in quota dovrebbe farsi spazio sull’Europa occidentale, richiamando correnti umide verso l’Italia. Avremo dunque maltempo soprattutto al Nord con piogge diffuse e acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi che potranno assumere carattere di nubifragio. Instabilità che in parte interesserà anche le regioni centrali, soprattutto nel corso del fine settimana, quando la saccatura dovrebbe portarsi tra Europa centrale e Mediterraneo centrale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 29 giugno 2023.

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora deboli precipitazioni, sulle Alpi occidentali; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con fenomeni in transito verso Lombardia ed Emilia Romagna nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche a ridosso dei settori Appenninici, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata, qualche piovasco atteso nella notte sui settori settentrionali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche addensamento su Puglia, Molise e Sicilia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolati piovaschi sulle zone interne della Sardegna. In serata ancora tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, in lieve aumento al sud. Massime in aumento al nord e sulle Isole Maggiori, in lieve diminuzione altrove.

