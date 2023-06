Ponch in radio e in digitale con “Tra le mie braccia”

“Tra le mie braccia”, il nuovo singolo di Ponch disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, è una dedica d’amore da un padre ai suoi figli

“Tra le mie braccia” è il secondo singolo con Sorry Mom! di Ponch. Un brano particolarmente intimo del cantautore parmense, che ha dato vita a questa canzone in seguito alla nascita dei due figli e scrivendolo a quattro mani con la loro madre.

“Con la sua nascita, mia figlia mi ha trasmesso una melodia, le sue risa, i suoi occhi hanno dato il via dentro di me ad una canzone, così è nata inizialmente “Tra le mie braccia””

Il brano, rimasto fermo, con l’arrivo del secondogenito riprende nuovamente vita e vengono aggiunte nuove strofe e nuove inevitabili emozioni.

A dare il titolo alla traccia è quindi quel sentimento immenso, quella sensazione che tutti i genitori in un certo senso sentono, di poter tenere i propri figli sempre con loro, “tra le mie braccia“, appunto.

Una dedica d’amore che lascia spazio e autonomia:

“Si cresce facendo errori ed esperienze e loro dovranno sentirsi sempre liberi di dimostrare ciò che sono, sapendo che il loro papà sarà sempre al loro fianco, per proteggerli, abbracciarli, rassicurarli e qualche volta insegnargli qualcosa, anche se ammetto che insegnano molto più loro a me… io per loro ci sarò sempre e li proteggerò ogni qualvolta abbiano bisogno di un porto sicuro.”

Ponch, pseudonimo di Cristian Poerio, è cantautore della provincia di Parma.

Dopo una lunga gavetta tra studio e band indipendenti, nel 2011 incide il suo primo EP autoprodotto composto da 7 brani inediti.

Seguono così serate come solista in cui alterna in acustico pezzi propri e cover di band come Aerosmith, Bon Jovi e molti altri.

Contemporaneamente forma una Band con la quale porta gli stessi brani ad un livello elettrico.

Nel 2021, dopo un periodo di pausa torna in studio e incide due brani, “Lascivo” e “Iride”, pezzi scritti in un momento di profonda difficoltà.

Nel 2022 firma un contratto con un DF Music, editore di Rimini per il supporto e la divulgazione dei brani su tutti i digital store, decidendo di partecipare nuovamente al Tour Music Fest e Sanremo Rock.

Nel dicembre 2022 firma con il management Sorry Mom! con il quale escono i singoli “Fenice” e “Tra le mie braccia“.