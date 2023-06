L’oroscopo di oggi, giovedì 29 giugno 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 29 giugno 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Raddoppia la fortuna ma anche la possibilità di chiudere ottimi contratti se hai un’attività indipendente. Una buona intesa in amore, ma attenzione al denaro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

C’è il rischio di polemizzare. Oggi sei più distratto, in amore avrai delle riconferme. Non isolarti, non aver paura di lasciarti andare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Questa è una giornata che ti avvicina alle persone che ti vogliono bene, dopo una grande lotta qualcuno riceve una conferma. Stasera hai una bella carica di energia, sfruttala come meglio credi.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non sembri particolarmente contento di come stanno andando certe cose nel lavoro. Non riversare le tensioni di oggi in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Molte situazioni, specie d’amore, devono essere gestite con attenzione e positività. Tra oggi e domani è probabile che tu debba mettere a tacere un bel po’ di persone, piccoli ritardi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sei molto ansioso e stressato per responsabilità e scadenze nel settore professionale: rilassati accanto alla persona che ami. Credo che sia necessario recuperare un po’ di solidità, e soprattutto di forza fisica…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Torna protagonista un sentimento, inoltre tra qualche giorno recupererai anche una bella carica di energia. Nell’ambito del lavoro è probabile che un progetto nato bene debba essere stravolto, ma non mancano le buone idee.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei un po’ sottotono, probabile che tu debba confrontarti con persone che nell’ambito del lavoro non capiscono il tuo valore, oppure impongono cose che non vuoi fare.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potrai staccarti da una situazioni che ti ha tenuto prigioniero. E’ facile che tu voglia seguire un percorso di vita nuovo, la cosa bella è che ti senti più forte dentro, resisti di più agli attacchi esterni.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ottimo oroscopo per il lavoro e per lo studio in vista dei prossimi mesi, lo ricordo in particolare a chi ha buoni progetti di lavoro. Le coppie già collaudate possono pensare d’investire dei soldi.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Oggi potresti sentirti stranamente a disagio. Cerchi l’amore per la vita ma poi non vuoi legami fissi o troppo vincolanti, trova una via di mezzo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

C’è tanto da fare e chi ha una attività in proprio sente che le cose stanno cambiando in meglio. Periodo fertile per le coppie. Se c’è un cambiamento alla fine si rivelerà positivo.