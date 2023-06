Previsioni meteo 28 giugno 2023: temporali pomeridiani al Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 giugno 2023: tempo stabile su tutta l’Italia, possibili rovesci di stampo pomeridiano sulle regioni settentrionali

Il mese di giugno si avvia alla conclusione con condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie alla presenza dell’anticiclone delle Azzorre che continua a regalare giornate soleggiate e clima gradevole. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo cieli sereni su tutte le regioni nella prima parte della giornata mentre nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali al Nord e zone interne del Centro. Nella seconda parte di settimana una saccatura in quota dovrebbe farsi spazio sull’Europa occidentale, richiamando correnti umide verso l’Italia.

Questo riporterà il maltempo soprattutto al Nord con piogge diffuse e acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi che potranno assumere carattere di nubifragio. Maltempo che in parte interesserà anche le regioni centrali, soprattutto nel weekend, quando la saccatura dovrebbe portarsi tra Europa centrale e Mediterraneo centrale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 giugno 2023.

Al Nord: Al mattino piogge sparse in Emilia Romagna, asciutto altrove ma con addensamenti da nuvolosità bassa e nubi sparse al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità termo-convettiva con acquazzoni o temporali su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata e in nottata fenomeni in movimento verso le pianure specie al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sul versante adriatico, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata locali fenomeni in arrivo anche tra Umbria e Toscana, per lo più invariato sugli altri settori. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo dei disturbi sui settori adriatici. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .