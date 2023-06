Murakama pubblica il brano “Semplicemente Complicato”

“Semplicemente complicato” è il nuovo singolo di Murakama: il cantautore veneto osserva un punto della vita comune a molti, ma di cui troppo poco si parla

Semplicemente complicato è il nuovo singolo di Murakama. In questo brano il cantautore veneto osserva un punto della vita comune a molti, ma di cui troppo poco si parla.

Succede spesso infatti che a metà di un percorso si realizza di non essere dove si vorrebbe veramente e trovarsi quindi a non sapere cosa fare.

Le opzioni sono diverse: si può far finta di nulla e continuare nell’insoddisfazione oppure si può volare via e mettersi così in discussione dando vita ad un vero e proprio caos interiore dando il via ad una nuova fase travagliata , in cui si divorzia dalla vita di prima. Un processo lungo, gravoso e doloroso fino a togliere il respiro.

La cosa da fare è aspettare che la vita faccia il suo e torni naturalmente una nuova fase di equilibrio. E’ il corso naturale delle cose, spesso è solo questione di tempo.

Alessandro Di Vacri, in arte Murakama.

Classe 1987, inizia a suonare la chitarra del padre senza mai studiare davvero, imparando “a braccio” durante il percorso. Come in tutte le cose che fa.

A soli 14 anni, appena iscritto al Liceo Artistico di Venezia ha già deciso che nella vita vuole fare il musicista.

Negli anni fonda e si aggrega a moltissime band in tutto il triveneto.

Si cimenta come autore, ma quella non è la sua strada.

Dopo diversi anni di cover band con la nascita del Progetto Kowalski torna a comporre canzoni proprie e inedite.

Per ragioni personali il progetto non decolla e il trio diventa un solo musicista.

Nasce così Murakama.