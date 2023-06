Methos torna con il nuovo singolo “Hangover”

“Hangover” è il nuovo singolo dell’artista classe ’03 Methos: il brano è in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

Questo brano riesce a trasmettere pienamente il personaggio di Methos: risalta la sua scrittura semplice, ma assolutamente non banale. Tratta di tematiche ricorrenti nel suo repertorio, come la sfortuna in amore e il ricordo di una relazione passata che ha lasciato il segno, ma lo fa in una chiave ironica e molto personale, con parole che lette da sole risultano tristi, ma col contesto musicale che le incornicia il risultato finale fa sorridere e muovere la testa. Il ritornello è orecchiabile ed efficace, facile da ricordare e difficilmente stanca.

Due minuti e undici secondi per conoscere Methos con un pezzo divertente, ben prodotto e di piacevole ascolto.

Andrea Marano, in arte Methos, è un artista classe ’03, nato a Siracusa. Appassionato fin da bambino alla musica, ha trovato la spinta per comporne di propria intorno al 2016.

Tra il 2017 e il 2020 ha partecipato a concorsi di vario tipo, come “One Shot Game” dell’etichetta discografica Honiro Label, oltre a vari concerti in giro per la sua città, Livorno, e in giro per l’Italia. Tra il 2020 e il 2021 ha pubblicato vari album su tutte le piattaforme digitali, lavorando da indipendente inoltre ha partecipato all’European Tour Music Fest, al “Video Festival Live” e al “Premio Fiuggi Sound” arrivando alle soglie della finalissima. Methos ha spaziato tra vari generi nel corso degli anni, oscilla tra R&B / Pop e Indie / Cantautorale, i testi sono prettamente romantici, talvolta complessi, semplici. A volte persino spinti o velati.