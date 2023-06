L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 giugno 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata un po’ stancante. Fatti assistere nelle questioni legali, e specie se intendi cambiare un lavoro anche all’interno della stessa azienda.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi va bene, ma nei prossimi giorni potresti vedere tutto in una luce diversa. Il periodo aiuta a rimettersi in gioco.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Hai grande energia, ma questo non basta, ci sono oppositori, persone che cercano di metterti il bastone tra le ruote. Sei molto preso dal lavoro e metti il resto in secondo piano.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata vantaggiosa in amore: potrai chiarire alcuni dubbi. E’ il periodo migliore per rimettersi in gioco!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Qualcosa può farti saltare i nervi in amore o c’è meno tempo da destinare al partner. Devi risparmiare perché questa giornata comporta qualche spesa di troppo non preventivata.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se la tua società ti permette di cambiare ruolo o se pensi di doverti occupare di qualcosa di nuovo, entro poco avrai le occasioni che cerchi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Buone le scelte che fai in questa giornata e potresti anche ricevere un incarico importante. In amore potresti diventare molto risoluto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Periodo di revisione, accordi, collaboratori, associazioni. Situazione incerta in amore, il tuo disinteresse è scambiato per snobismo, ripensamenti in merito ad una convivenza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il cuore batte forte, emozioni in pista. Si discute per un cambiamento di lavoro, non devi averne paura.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Avrai una grande carica di energia che potrai impiegare a tuo piacimento, potresti anche utilizzarla per chiudere situazioni che non t’interessano. Vai avanti, anche se pensi che sia giusto chiudere qualcosa o cambiare rotta.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Cerca di rimanere tranquillo, nonostante le provocazioni che potrebbero arrivare da un familiare. Cautela nei rapporti con Pesci e Vergine. Possibili buone intese con altri segni.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se hai un’attività commerciale, aperta al pubblico, oggi guadagni di più. E’ normale sentire un po’ di elettricità nell’aria!