Lorenzo Ciffo torna con “Mechanical Impact 2.0”

Lorenzo Ciffo, artigiano delle note dell’anima, torna nei digital store con “Mechanical Impact 2.0″, il suo nuovo singolo

Dopo aver emozionato pubblico e critica con l’elegante e incantata carezza acustica “Dreamin’ in the sky”, il compositore varesotto Lorenzo Ciffo, artigiano delle note dell’anima, torna nei digital store con “Mechanical Impact 2.0“, il suo nuovo singolo.

Ispirato all’estro creativo del celebre polistrumentista olandese Tom Holkenborg, noto con lo pseudonimo di Junkie XL, il brano trae dalle più profonde e ricorrenti suggestioni e paure umane, frutto di una società sempre più incline a delegare alle innovazioni tecnologiche incarichi e incombenze proprie dell’uomo, per plasmarsi su una dimensione sonora elettronica e sintetizzata – in grado di evocare istantaneamente il concetto di “meccanico”, strettamente collegato a robot e umanoidi -, impreziosita da percussioni cariche di suspense che condensano e riproducano con incisiva efficacia l’impatto netto degli ampi arti artificiali che si agganciano al suolo per invadere la Terra.

Forti richiami celebrativi alle battaglie medievali si amalgamano a ritmi futuristici, per dar vita alla narrazione di un’armata di prototipi “2.0” alle prime fasi di analisi e studio, che a causa di un bug del sistema operativo che ne ha compromesso l’intelligenza artificiale ancora in versione beta da cui sono padroneggiati, si ribellano e insorgono contro i loro stessi creatori, provocando caos, panico e terrore su tutto il Pianeta. Uno scenario apocalittico, a mezz’aria tra la pura fantascienza e i timori sempre più concreti da cui fluisce, capace di suscitare al contempo tensione e adrenalina; vivide sensazioni contrastanti che si fondono e si susseguono in poco più di due minuti di composizione all’insegna di emozioni sul filo del rasoio.

«”Mechanical Impact 2.0” – dichiara l’artista -, è una colonna sonora carica di suspense in cui metto in musica un immaginario fantascientifico, bellicoso e catastrofico, ma al tempo stesso impetuoso, passionale e adrenalinico. Il mio intento, come sempre, è quello di far riflettere: dove ci porterà la tecnologia e quanto siamo disposti a cederle il controllo delle nostre vite?»

Androidi, cyborg e replicanti che sovvertono il mondo come oggi lo conosciamo sono solo il risultato delle nostre suggestioni e di pellicole ideate da sognanti menti brillanti, o un pericolo reale e più imminente di quanto possa dipingere la nostra immaginazione?

Eclettico, brillante e dotato di un’incredibile abilità nel saper trasporre in musica sentimenti e stati d’animo senza il supporto di parola alcuna, Lorenzo Ciffo affascina e sorprende sugellando in ogni brano scenari tratti dal quotidiano di ciascuno di noi, che come luce riflessa sullo specchio interiore di chi vi si immerge, conduce ed accompagna a quelle stesse percezioni, con il fine ultimo di ricordare a tutti noi di ascoltarci, di ascoltare i battiti emessi dal cuore che non solo soltanto un automatismo meccanico, ma il suono, unico e inequivocabile, della nostra vita.

Biografia.

Lorenzo Ciffo è un compositore italiano nato a Busto Arsizio (VA) nel 1996. Appassionato di musica fin dall’età di 5 anni, impara a suonare il pianoforte tramite lezioni private e, successivamente, apprende anche la tromba ed il canto corale come primo tenore. Nel 2010 inizia gli studi presso il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate (VA) con specializzazione in pianoforte, dove acquisisce le competenze relative alla pratica strumentale, storia della musica, armonia e teoria e solfeggio, conseguendone la licenza. Dopo il Conservatorio, comincia ad esplorare il mondo della composizione. Nel 2018 pubblica il suo primo EP, “Waiting for the Boss”, ottenendo un notevole successo che gli consente di superare i 100.000 ascolti su Spotify in poche settimane. Nel 2019 rilascia il suo secondo EP, intitolato “Resurgence”, caratterizzato da un tema post-apocalittico. Il 2020 è la volta di “Knights Arrival”, EP in cui vengono narrate le battaglie tra cavalieri nel periodo medievale. Nello stesso anno, Lorenzo Ciffo dà vita alla sua prima colonna sonora ufficiale, “Lanzi Dash (Original Game Soundtrack)” composta da 11 brani per il videogioco “Lanzi Dash”, disponibile su Play Store per tutti i dispositivi Android. Nel 2021 esce il singolo “Running Love”, un brano classico romantico al pianoforte, accompagnato da archi. Nel 2022 approda su tutti i digital store l’EP “Call of the Vikings”, interamente a tema vichingo. Il 2023 si apre con il singolo “Dreamin’ in the Sky”, una profonda immersione in se stessi, corroborata da armonia, leggerezza e positive vibes,in grado di trasmettere connessione con se stessi, speranza, fiducia ed evoluzione personale, seguito, pochi mesi più in là, da “Mechanical Impact 2.0”, una suggestiva colonna sonora post-apocalittica per riflettere sul rapporto uomo-tecnologia. La musica di Lorenzo è caratterizzata principalmente dall’utilizzo del pianoforte avvalorato dalla presenza di archi, flauti, cori e percussioni, capaci di rievocare le sonorità da battaglia, ma anche i moti dell’animo umano, ispirandosi a grandi compositori come Hans Zimmer, John Williams ed Ennio Morricone.

