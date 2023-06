I Klidas pubblicano il video di “Not To Dissect”

Ardente e ardimentoso è il nuovo video live in studio di ”Not To Dissect” dei Klidas, la seconda anticipazione dell’album “No Harmony” dedicata al fuoco



Pubblicato il video di “Not To Dissect”, secondo singolo della band prog/jazz/rock sperimentale Klidas. Il brano costituisce la seconda anticipazione dell’album “No Harmony” che uscirà in LP, CD e digitale per l’etichetta australiana Bird’s Robe Records. Questo live in studio, registrato presso il NuFabric Basement di Fermo come il precedente singolo “Shores”, fornisce un assaggio dell’impeto e della perizia tecnica della band marchigiana in concerto.

Dichiarano i Klidas: “L’album è ispirato al simbolismo degli elementi naturali, e Not To Dissect ritrae l’impetuosità e lo scintillio del fuoco. Il brano era inizialmente un tributo al film di Lucio Fulci “Non si sevizia un paperino”, con riff veloci che si dissolvono in una progressione dinamica inquietante”.

“No Harmony” è stato registrato da Stefano Luciani al NuFabric studio di Fermo in Italia, mixato da Alex Wilson degli sleepmakeswaves a Sydney in Australia e masterizzato da Josh Bonati (Sufjan Stevens, Mac DeMarco, Pharoah Sanders, Drab Majesty, ecc.) a New York.